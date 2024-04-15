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一週2波鋒面北部、東半部防短暫雨 各地偏暖熱

中央社／ 台北15日電
未來一週天氣變化以北部、東半部為主，主要受到2次微弱鋒面影響，中南部地區大致上都是山區零星降雨，平地維持多雲到晴。 圖／聯合報系資料照片
未來一週天氣變化以北部、東半部為主，主要受到2次微弱鋒面影響，中南部地區大致上都是山區零星降雨，平地維持多雲到晴。 圖／聯合報系資料照片

氣象署表示，本週有2波微弱鋒面，分別在明天、18日影響，主要在北部、東半部地區易有短暫陣雨，而18日降雨範圍再廣一些；氣溫偏暖熱，各地都有機會達攝氏30度以上。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，未來一週天氣變化以北部、東半部為主，主要受到2次微弱鋒面影響，中南部地區大致上都是山區零星降雨，平地維持多雲到晴。

黃恩鴻表示，明天台灣北部海面有一道鋒面接近，但結構不佳，以北部、宜花有局部短暫陣雨，中南部變化不大，仍是溫暖偏熱、午後有局部陣雨的天氣；17日水氣就會減少，鋒面減弱，大台北、宜花有零星短暫陣雨，其他地區為午後短暫陣雨。

黃恩鴻說，18日再有鋒面影響，這波鋒面水氣較盛，北部、東半部有局部短暫陣雨，午後各地山區也有短暫陣雨；19日鋒面減弱、轉偏東風，水氣減少，剩下北部、東半部有零星短暫陣雨；20至22日偏東南至南風，各地多雲到晴。

溫度方面，黃恩鴻提到，本週各地仍偏暖熱，高溫都有機會達30度或更高，南部地區仍要留意有局部36度以上高溫發生機會；受鋒面水氣較多影響，18日下半天至19日白天，迎風面北部、東半部稍降溫，但高溫仍有28、29度。

黃恩鴻說，雖然近期天氣偏暖熱，但還沒真正到夏季的天氣型態，一來是台灣仍受北方系統影響，二來是夏季的標準配備、因旺盛對流而產生的午後雷陣雨也尚未發生。

黃恩鴻提醒，17日之前金門及馬祖易有局部霧或低雲，影響能見度。

氣象署 高溫

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