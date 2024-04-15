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回響／強震後引關注 交通部：月底再提送蘇花安環評續審

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
蘇花安改善路段的第三段工程「和仁－崇德」，其起點（中仁隧道南口）正是花蓮0403大地震導致靠近崇德路段「大清水隧道」隧道口的斷橋處。目前依靠一旁建於1930年的日治的舊橋通行。本報資料照片
蘇花安改善路段的第三段工程「和仁－崇德」，其起點（中仁隧道南口）正是花蓮0403大地震導致靠近崇德路段「大清水隧道」隧道口的斷橋處。目前依靠一旁建於1930年的日治的舊橋通行。本報資料照片

0403花蓮大地震讓外界關注日前環評卡關的「台9線蘇花公路安全提升計畫」（簡稱蘇花安），專家認為交通部與公路局在長、短隧道間的方案舉棋不定，拖延蘇花安進度。交通部公路局今表示，目前依環委審議意見補正資料，預計4月底再提送環境部，目標2032年完工。

環境部今年2月20日召開蘇花安初審會議，當時環委認為本案應參考蘇花改長期調查成果、提出東北季風盛行期間對行車安全影響評估與減輕措施，更要求補充和平至和中路段採用高架路段，以迴避山崩地滑地質敏感區域的具體說明，決議蘇花安環評，補正再審。

公路局指出，蘇花安計畫和仁至崇德路段於可行性研究階段，原採沿用仁水隧道搭配新建2座短隧道方案，但考量蘇花公路為東部通往北部唯一維生廊道，為與台9丁線互為替代廊道，避免形成孤島，同時提高公路抗災能力、減少極端氣候下預警性封路機率，在召開多場部落會議、地方說明會後，選擇新建約10公里長隧道作為推動方案，總計畫經費約820億元。

公路局表示，路廊方案初步確認後，就進行環境生態調查、評估，因和仁至崇德路段行經太魯閣國家公園，因此辦理1年4季環境調查，期間廣邀專家學者召開環境議題及諮詢座談，也與太魯閣國家公園處溝通協調，把計畫推動對環境的影響降到最低。

公路局表示，蘇花安計畫環說書去年11月21日提送環境部、今年2月20日環境部召開環評專案小組初審會議，會議中環委關心的土方暫置及運輸交通影響、隧道開挖排水、落墩評估、生態調查及影響減輕規畫、植栽移補植等問題，目前正在補正資料中，

公路局說，預計本月底完成修正並提送環境部續審，待環評通過後續報建設計畫，建設計畫奉行政院核定後續辦設計、用地取得、發包施工等作業並積極趕辦，配合分標策略，盡量採平行作業以縮短期程，以及搭配和仁至崇德路段長隧道工期，以2032年完工為目標。

至於和中地區吾谷子部落及和平地區克尼布部落的部落諮商會議，公路局表示，先前曾召開諮商會議，但都以「出席之原住民家戶代表未過半，流會」，後續會持續與地方溝通，盼花蓮縣政府及部落所在地的秀林鄉公所也提供協助，以利未來計畫推動施工順遂。

太魯閣國家公園 環境部 蘇花安

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