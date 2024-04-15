起床口乾兼心悸！30歲女狂灌水 經檢查竟患1病
口渴難耐可能是身體警號！台灣1名約30歲女子起床時感到非常口渴，而且出現心悸情況，需要飲用大量的水，症狀才得以緩和，她原本以為甲狀腺有問題，但經外科醫生檢查後，證實女病人罹患糖尿病，服用1周藥物，症狀才得以紓緩。
外科醫師陳榮堅在節目《醫師好辣》中分享案例，糖尿病患者因血糖高，所以流失大量水份，進而出現口渴情況，當中1名30多歲女病人求醫時表示，早上睡醒發覺自己心悸，需要灌水才能緩和不適狀況，最初懷疑有甲狀腺亢進的問題，於是求診。
但陳醫生為女病人進行檢查後，發現對方的糖化血色素高達8.3%，高出正常程度5.7%或以下，屬於中度糖尿病，甲狀腺沒有出現問題，陳醫生提供相關藥物，女患者服藥1周後，相關症狀陸續消失。
陳醫生提醒民眾，偶爾出現類似反應，理應不會有問題，但如果長期出現異常情況，且無法用常理解釋，最好盡快求醫，切勿錯過治療黃金期。
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文章授權轉載自《香港01》
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