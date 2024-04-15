快訊

奪命瞬間曝！皮卡車轉彎未禮讓 婦走斑馬線「兩度遭輾」爆頭亡

要柯文哲想清楚 趙少康：三角督結果只會保送民進黨

大樹董座：台灣藥局密度世界第一 藥師起薪喊到10萬

起床口乾兼心悸！30歲女狂灌水 經檢查竟患1病

香港01／ 田中貴
名約30歲女子起床時感到非常口渴，而且出現心悸情況，需要飲用大量的水，症狀才得以緩和。經外科醫生檢查後，證實女病人罹患糖尿病。示意圖／ingimage
名約30歲女子起床時感到非常口渴，而且出現心悸情況，需要飲用大量的水，症狀才得以緩和。經外科醫生檢查後，證實女病人罹患糖尿病。示意圖／ingimage

口渴難耐可能是身體警號！台灣1名約30歲女子起床時感到非常口渴，而且出現心悸情況，需要飲用大量的水，症狀才得以緩和，她原本以為甲狀腺有問題，但經外科醫生檢查後，證實女病人罹患糖尿病，服用1周藥物，症狀才得以紓緩。

外科醫師陳榮堅在節目《醫師好辣》中分享案例，糖尿病患者因血糖高，所以流失大量水份，進而出現口渴情況，當中1名30多歲女病人求醫時表示，早上睡醒發覺自己心悸，需要灌水才能緩和不適狀況，最初懷疑有甲狀腺亢進的問題，於是求診。

但陳醫生為女病人進行檢查後，發現對方的糖化血色素高達8.3%，高出正常程度5.7%或以下，屬於中度糖尿病，甲狀腺沒有出現問題，陳醫生提供相關藥物，女患者服藥1周後，相關症狀陸續消失。

陳醫生提醒民眾，偶爾出現類似反應，理應不會有問題，但如果長期出現異常情況，且無法用常理解釋，最好盡快求醫，切勿錯過治療黃金期。

延伸閱讀：

女子不煙不酒！誤吞薑片卡喉嚨揭患食道癌　醫生指1習慣風險最高

胃癌｜後頸泛黑竟是患癌徵兆？醫生：這３部位最常出現黑色棘皮症

文章授權轉載自《香港01》

患者 糖尿病 醫師

延伸閱讀

夢幻級熱量炸彈！日披薩店開賣「炸披薩」酥脆外皮搭香濃起司 保證一吃就上癮

太詭異！巴西海岸驚見「幽靈船」 載滿20具遺體嚇壞漁民

日男黃金展偷走千萬日圓金碗 父揭他從小體弱多病「兩度腦梗塞」找工作不順

在台北1個月只花4000元！台大生曝省錢妙招：還能奢侈吃生魚片

相關新聞

打鼾聲量有如洗衣機運作 醫揭未重視這病恐致心肌梗塞

睡眠噪音讓睡眠品質下降，不僅造成失眠，更影響生活、工作。台灣睡眠醫學會調查發現，6成受訪者曾被噪音打斷睡眠，睡眠噪音中，...

龐貝氏症非新生兒專利 19歲以上皆可能是潛在患者

寶寶出生後，都要進行新生兒篩檢，了解是否有先天性疾病，及早發現並把握黃金治療期。目前政府推行新生兒篩檢項目，公費指定21...

視察國道1號楊梅至頭份工程 陳建仁：打造完整路網

行政院長陳建仁今天至湖口鄉視察國道1號楊梅至頭份段拓寬工程時表示，盼工程如期如質執行，讓交通改善，也盼中央和地方持續合作...

電價衝擊物價！業者咬牙苦撐 台中糕餅公會：整體成本恐上漲30％

電價上漲衝擊物價，台中市旅宿業、烘焙業都因成本增加而受衝擊，但考慮終端消費能力下，業者多咬牙苦撐，自行吸收成未，要待收到...

起床口乾兼心悸！30歲女狂灌水 經檢查竟患1病

口渴難耐可能是身體警號！台灣1名約30歲女子起床時感到非常口渴，而且出現心悸情況，需要飲用大量的水，症狀才得以緩和，她原本以為甲狀腺有問題，但經外科醫生檢查後，證實女病人罹患糖尿病，服用1周藥物，症狀才得以紓緩。

全台今天都悶熱 粉專：周四鋒面為北部帶來雨水跟北風

今天各地高溫炎熱。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，西南風環境之下，全台灣又悶又熱。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。