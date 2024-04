酪蛋白磷酸胜肽CPPs是什麼？醫師詳解兒童成長關鍵CPPs四大好處！

兒童成長關鍵營養成分CPPs是什麼? 你聽過了嗎?CPPs酪蛋白磷酸胜肽(Casein Phosphopeptide)對國人來說是較陌生的營養成分,但卻是幫助鈣質吸收不可或缺的關鍵要角。

很多家長都希望能為孩子的成長加把勁,除了透過運動刺激和均衡飲食,兒童的營養攝取與吸收更與成長息息相關。本文邀請義大醫院兒童醫學部副部長、前義大大昌醫院小兒科主任吳建儀醫師,分享CPPs是什麼?它的好處是甚麼?家長該如何運用CPPs幫助鈣和其他關鍵營養素被吸收,讓孩子獲得全面又均衡的營養呢?

CPPs能幫助關鍵營養素,如鈣被吸收#。 圖/Shutterstock

你知道嗎?鈣「攝取」不等於鈣「吸收」

大多數家長都知道,鈣質在孩子的成長發育中扮演關鍵角色,鈣質不足可能會影響生長狀況,因此,除了從牛奶、乳酪等食品中攝取鈣,很多家長為了讓家裡的小朋友攝取足夠的鈣質,會直覺式地為孩子補充各式保健食品,像是:綜合維生素、海藻鈣、檸檬酸鈣……等,希望能事半功倍。

然而,鈣質「攝取得多」,不等於鈣質「吸收得好」,即使每天從食品中攝取足夠的鈣質,鈣質吸收率平均只有20-30%##。如何提升鈣被吸收的機會,讓吃進去的鈣都能充分被身體利用,幫助孩子的成長發育、強化身體機能?

吳建儀醫師分享CPPs是什麼,以及CPPs與鈣質吸收利用的關聯。 圖/吳建儀提供

CPPs酪蛋白磷酸胜肽是加強鈣吸收的關鍵營養成分

吳建儀醫師說明,雖然很多孩子都會喝牛奶、補充鈣質,但國人仍普遍缺鈣,主要是台灣人的飲食習慣以穀類、蔬菜、水果為主,這些食物含有高磷酸成分,容易與鈣離子結合成磷酸鈣沉澱物,被自然排出。「也就是說,很多情況下,身體並不會百分之百的吸收鈣##,若身體的吸收率不佳,吃下去的鈣質很可能會白白流失。 」

而CPPs酪蛋白磷酸胜肽是由牛奶的酪蛋白中提取出來、經酵素水解後製成的多肽分子,由胺基酸組成,是安全可靠的食品成分。

吳建儀醫師表示:「簡單來講,CPPs就是促進鈣的吸收,進而減少鈣被排出去的機會,對兒童成長有很大的幫助。」

鈣質吸收不易,CPPs能促進鈣吸收,減少被排出去的機會。 圖/Shutterstock

CPPs好處有哪些?CPPs 酪蛋白磷酸胜肽4大好處一次看懂!

補鈣不能白做工,想要擁有充足的鈣質,不只要吃得夠,還要吸收好。CPPs能提升補鈣的效果,幫助留住鈣質,除此之外,補充CPPs酪蛋白磷酸胜肽對身體有哪些好處?哪些族群需要特別補充CPPs?吳建儀醫師指出以下4大好處:

【CPPs酪蛋白磷酸胜肽好處1】促進鈣質吸收

很多人會透過曬太陽、補充維生素D增加鈣質吸收,而補充CPPs是更進階、高效的方式,CPPs酪蛋白磷酸胜肽可幫助鎖住鈣等關鍵營養、促進吸收。

【CPPs酪蛋白磷酸胜肽好處2】幫助骨骼健康發展

CPPs酪蛋白磷酸胜肽不只把鈣質留住,也能促進對鈣質的利用,鈣能幫助骨骼健康發展。 除了發育中的兒童、青少年,一般成人和長者建議從食品中獲得充足的鈣,搭配CPPs進而促進鈣吸收來幫助骨骼健康發展。

有些人對於補充鈣片等保健食品有所顧慮,擔心可能會有副作用,而CPPs添加於食品中,則具有低量、高效的特點,且添加CPPs的食品可保持原有的風味和口感,讓消費者更容易接受。

CPPs能促進鈣質被利用###,讓吃進去的鈣發揮更大作用。 圖/Shutterstock

【CPPs酪蛋白磷酸胜肽好處3】促進鐵、鋅、鎂等關鍵營養的吸收###

鈣與其他一些礦物質,如:鐵、鋅、鎂,因屬性相同,會有競爭吸收的現象,如果只單純補充鈣質,會影響其他礦物質的吸收,而補充CPPs,不只能提升鈣,同時也能促進鐵、鋅、鎂等關鍵營養被吸收。

吳建儀醫師建議發育中的兒童和青少年,可以加強補充CPPs,幫助成長發育;對於少曬太陽、長時間久坐、缺乏運動者,也可補充CPPs促進鈣的吸收。高齡長者鈣質流失速度快,常見缺鈣的情況,補充CPPs可以幫助鎖住鈣質,真正達到吃進去的都存起來。

如何補充CPPs?含補鈣兒童營養品怎麼挑?

在孩子成長的路上,父母難免會為孩子的發育進度感到擔心。吳建儀醫師建議家長除了留意鈣質的攝取,也需注意讓孩子補充各類支持生長的必須營養素,如:蛋白質、維生素A、D、K2、精胺酸,以及鐵、鋅、鎂等礦物質,若有缺乏,都對兒童發育有所影響,因此,攝取複方成分才能面面俱到、效果加乘。

吳建儀醫師建議家長可以給小朋友早、晚各一杯小安素。新升級小安素有CPPs(酪蛋白磷酸胜肽^)可幫助鈣、鐵、鋅等被快速消化和吸收###,並一次補充32種必需營養,幫助偏挑食或食慾不佳的小朋友,補充均衡完整營養,全面支持孩子的成長和發育。

全新升級的小安素配方,有關鍵成長三要素:CPPs(酪蛋白磷酸胜肽^) ; 精胺酸、維生素K2,增進骨骼成長力;搭配鈣、維生素D3、維生素A、C等,全面幫助骨骼健康發展。還有三重優質蛋白質 (酪蛋白、大豆蛋白、牛奶蛋白),有助肌肉生長,並添加益生菌幫助消化吸收,膳食纖維幫助維持消化道機能,加上多種成長必需的維生素及礦物質,幫助孩子找回好胃口。醫學實證,2週成長開始有感*,8週看見成長加速度**。

全新升級的小安素配方,含有關鍵成長三要素、三重優質蛋白質、礦物質、維生素、益生菌等32種必須營養。 圖/亞培提供

每個父母最大的心願,就是孩子健康成長。CPPs 是與兒童成長發育習習相關的關鍵營養成分,它能增進鈣、鐵、鋅等關鍵營養素的吸收###,幫助骨骼成長。亞培小安素提供均衡完整營養,全新配方的成長關鍵三要素(CPPs、精胺酸及維生素K2)幫助骨骼成長再進階,是「孩子成長更給力,父母更省力」的最佳幫手!

# J Nutr Biochem. 2014 May;25(5):503-14.

## Am Fam Physician. 2000;62(8):1895-1896

###FitzGerald RJ, Meisel H. Caseinphosphopeptides (CPPs) as functional ingredients. In: Mattila-Sandholm T, Saarela M, eds. Functional Dairy Products. Cambridge, 840 UK: Woodhead Publishing Ltd.; 2003:187-202.

^源自於酪蛋白水解物

*Ghosh AK, et al. J Int Med Res. 2018;46(6):2186-2201,從該研究發現飲用小安素搭配飲食諮詢之 2-6 歲營養風險兒童與僅接受飲食諮詢的對照組在 10 天後成長存在顯著差異。

**J Hum Nutr Diet. 2015 Dec;28(6):623-35,從該研究發現連續飲用小安素 8 週後成長曲線有進步,支持孩子成長加速度!孩童的成長期營養很重要,每個孩子成長速度皆有不同,因人而異。

