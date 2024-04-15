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5大包餡食物是「傷腎大魔王」 水餃、鍋貼皆上榜！醫：熱量過高少碰

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師建議少碰「包餡食物」，熱量過高可能對腎造成損傷，其中水餃、鍋貼皆被點名。圖片來源/ingimage
醫師建議少碰「包餡食物」，熱量過高可能對腎造成損傷，其中水餃、鍋貼皆被點名。圖片來源/ingimage

台灣被喻為「洗腎王國」，洗腎人數超過9萬，腎臟科醫師洪永祥分享「5大包餡食物」熱量極高，如果太常吃會很傷腎，臨床上曾遇過不少腎友吃完後腎功能大幅下降，其中不少人愛吃的水餃、鍋貼皆上榜。

洪永祥在臉書粉專「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」指出，在台灣造成「慢性腎衰竭」的原因，最常見是高血壓、糖尿病、高血脂等代謝症候群相關疾病破壞了腎臟，造成腎臟細胞損傷，無法有效清除體內代謝廢物及水分。

他說明，高油、高鹽、高糖、高熱量的食物，往往是傷腎大魔王，澱粉及五花肉皆為高熱量，當澱粉緊密包著五花肉，一點油脂都不漏完全吃下肚，就會超級傷腎。他在門診時，經常遇到腎友不小心吃了5大包餡食物後，腎功能大幅往下掉。

第5名：胡椒餅，1顆約350卡

第4名：鮮肉大餛飩湯，8顆約400卡

第3名：水餃，10顆約500卡

第2名：小籠包，8顆約 520卡

第1名：鍋貼，10顆約750卡

洪永祥提醒，以上五大包餡食物要少吃，並且可以多吃一些燙青菜，增加膳食纖維，減少飽和油脂與熱量的攝取。

水餃 洗腎

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