民團轟鄭文燦主導建啤割地北科大 陳建仁：繼續協商

台北市市定古蹟「建國啤酒廠」6年前原計畫變更為文化園區，但後來決定變更為台北科技大學用地，今天由內政部都市計畫審議；民間團體指控是行政院副院長鄭文燦及政務委員張景森介入，才讓土地用途急轉彎，並批評此案「掛羊頭賣狗肉」，以增校舍用地為名、行商業用途之實。行政院長陳建仁今受訪表示，將會繼續協商。

建國啤酒廠2018年曾與北市府談好要改建為啤酒文化園區，內政部也審議通過。不過，北市府於2個月後改變心意，要求酒廠須提供兩棟建物給市府，導致該案卡關；隔年1月，張景森帶北科大校方訪視園區，表示將要求市府將回饋用地變更為北科大校園用地。

台灣菸酒公司台北啤酒工廠工會理事長吳國良批評，北科大在台北擁有多筆土地，其中億光大樓、國際先峰大樓、誠樸大樓、綠光庭園都有做商業用途；億光大樓更位於忠孝東路三段的精華地段，一樓外租成為汽車銷售中心，學校缺教室應是將原有大樓變更為教室，而不是作為商業用途營利再喊缺地來割古蹟。

台灣歷史資源經理學會副理事長黃俊達指出，建國啤酒廠按行政院計畫遭切割後，北科大將可於園區內興建一棟29層樓高大樓，全作校舍還是將部分樓層作商業用途皆未對外說明，「政府美其名是照顧古蹟，實際上校方有可能藉由商業模式來獲得利益」。

對此陳建仁今天受訪表示，支持台酒文物變遷案，希望台酒的土地能夠有很好的開發，其歷史文資也都能夠有很好的保存，將會以達到這個目標努力。