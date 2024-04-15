台灣這毒品氾濫 國衛院從「斑馬魚」身上找解方

藥物成癮是全球面臨共同問題，尤其台灣新興毒品氾濫，尤其甲基安非他命類毒品犯罪率高，讓執法單位防不勝防。為了要了解毒品對人體的危害，過去透過老鼠實驗，金錢、時間成本都高，國衛院最新研究透過「斑馬魚」進行成癮性試驗，斑馬魚不僅與人類有70%的同源基因，繁殖迅速量也大，是近年各國動物試驗時的選擇，也更能幫助應對全球藥物成癮問題。

國衛院神經及精神醫學研究中心研究員陳慧諴表示，研究團隊利用斑馬魚成功建立甲基安非他命成癮模式，並延伸到消除、戒斷和復發的階段。目前研究成果已在去年12月發表於全球知名期刊《Addiction Biology》。

陳慧諴說，傳統藥物成癮的研究多依賴於大鼠或小鼠等哺乳動物，但金錢、時間成本都高。斑馬魚作為擁有與人類高達70%的同源基因，可快速的繁殖、低飼養成本，因此近年成為全球生物、疾病領域研究的選擇。

「台灣是首個將斑馬魚用在甲基安非他命成癮性研究上的國家。」陳慧諴說，研究利用了斑馬魚的場地制約偏好（CPP）的實驗技術。先將魚缸分出「白色、條紋狀」2個區塊，而受試斑馬魚特別喜歡待在白色區塊，但研究員只在條紋狀區塊餵食斑馬魚成癮物質「甲基安非他命」，結果「斑馬魚開始喜歡本來不喜歡的條紋狀區域」。

陳慧諴表示，研究小組不僅成功在斑馬魚試驗中建立了甲基安非他命的成癮模型，更進一步觀察到消除、戒斷和復發的階段，顯示斑馬魚可以用來模擬人類在長期戒斷後面臨的復發問題。

研究中也測試了不同的藥物。陳慧諴指出，多巴胺D1受體拮抗劑可以抑制甲基安非他命引發場地制約偏好；鴉片受體拮抗劑納曲酮可以減少甲基安非他命誘發的復發反應；而α2受體激動劑可樂定可以防止壓力所誘發的復發反應。證實了斑馬魚模型的可靠性，對未來的藥物成癮治療策略提供了新的實驗證據。

陳慧諴說，斑馬魚作為藥物成癮研究的新模型，提供了一種成本效益高、操作簡便的實驗平台，不僅未來成癮性試驗可以有更低成本的方式，也更有效率；特別在台灣甲基安非他命的毒品相關犯罪率高，再犯率也高，透過斑馬魚的試驗，可以找到更多降低再犯率的方式。

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