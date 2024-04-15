未來10天兩波鋒面影響台灣 賈新興：留意較大雷陣雨
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，未來10天兩波鋒面影響，在鋒面影響期間，留意局部較大雷陣雨發生的機率。
賈新興表示，明天午後北部山區及宜花有局部短暫雨，周三桃園以北山區、宜花東山區及南投山區午後有零星短暫雨。
周四受鋒面影響，賈新興表示，台中以北沿海有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，午後台南以北及宜花東有局部短暫雨。周五桃園以南山區及花東山區午後有零星短暫雨。
賈新興表示，周六至23日，午後北部山區及宜蘭山區有零星短暫雨。23日深夜至23日受鋒面影響，苗栗以北及宜蘭有局部短暫雨，午後台南以北及宜花有局部短暫陣雨或雷雨，台南以北並有局部較大雨勢發生的機率。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言