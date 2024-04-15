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未來10天兩波鋒面影響台灣 賈新興：留意較大雷陣雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
未來10天兩波鋒面影響，在鋒面影響期間，留意局部較大雷陣雨發生的機率。 本報資料照片
未來10天兩波鋒面影響，在鋒面影響期間，留意局部較大雷陣雨發生的機率。 本報資料照片

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，未來10天兩波鋒面影響，在鋒面影響期間，留意局部較大雷陣雨發生的機率。

賈新興表示，明天午後北部山區及宜花有局部短暫雨，周三桃園以北山區、宜花東山區及南投山區午後有零星短暫雨。

周四受鋒面影響，賈新興表示，台中以北沿海有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，午後台南以北及宜花東有局部短暫雨。周五桃園以南山區及花東山區午後有零星短暫雨。

賈新興表示，周六至23日，午後北部山區及宜蘭山區有零星短暫雨。23日深夜至23日受鋒面影響，苗栗以北及宜蘭有局部短暫雨，午後台南以北及宜花有局部短暫陣雨或雷雨，台南以北並有局部較大雨勢發生的機率。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

台南 桃園 賈新興

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