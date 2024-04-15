高溫炎熱3縣市亮黃燈 周四注意雷陣雨、預期雨量雨勢大

東半部今天凌晨有些雨勢。天氣風險公司天氣分師柯聿寧表示，東半部凌晨的降雨與琉球附近的微弱鋒面結構有關，目前已發展出旺盛的雷雨系統，不過逐漸遠離台灣，對台灣天氣沒有明顯影響。

中央氣象署今天上午發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，今天中午前後台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區為黃色燈號。

昨天台南北寮出現37.1度的極端高溫，高雄內門也有36.3度。柯聿寧表示，今天白天主要受到西南到偏南風影響，北部溫度將比昨天更高，有機會32-33度，其餘各地維持昨天的暖熱情況，中南部內陸、近山區仍須防範36度左右的極端高溫。

他說，午後山區有對流發展機會，預期反應較昨天明顯一點，不過預報累積雨量仍少。

明天華南有小範圍不穩定區域東移，柯聿寧表示，加上台灣北部存在微弱的南北風交會環境，天氣比較不穩定，東北部有短暫陣雨或雷雨機會。

中北部雖然沒有出現明顯降雨的預報，但柯聿寧表示，仍然需要觀察中國沿岸是否有對流系統東移。周三偏南到西南風再度增強，而且水氣不多，整體偏向穩定高溫的天氣，山區午後偶有零星降雨，各地背風側、內陸區都有34-36度高溫發生機會。

柯聿寧表示，周四有道結構較好的鋒面通過，預期將為台灣帶來一波降雨。綜合近日預報資料來看，降雨區域偏向中北部沿岸，降雨量及雨勢算是近期比較大的，需留意是否有雷雨及衍伸出強陣風影響的狀況。