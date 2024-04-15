快訊

伊朗：攻擊以色列72小時前知會美國和鄰國 美官員否認

陳英鈐2018年選務疏失 提再審屢碰壁…這回連件都沒附

高溫炎熱3縣市亮黃燈 周四注意雷陣雨、預期雨量雨勢大

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天白天主要受到西南到偏南風影響，北部溫度將比昨天更高，有機會32-33度，其餘各地維持昨天的暖熱情況，中南部內陸、近山區仍須防範36度左右的極端高溫。記者林伯東／攝影
今天白天主要受到西南到偏南風影響，北部溫度將比昨天更高，有機會32-33度，其餘各地維持昨天的暖熱情況，中南部內陸、近山區仍須防範36度左右的極端高溫。記者林伯東／攝影

東半部今天凌晨有些雨勢。天氣風險公司天氣分師柯聿寧表示，東半部凌晨的降雨與琉球附近的微弱鋒面結構有關，目前已發展出旺盛的雷雨系統，不過逐漸遠離台灣，對台灣天氣沒有明顯影響。

中央氣象署今天上午發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，今天中午前後台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區為黃色燈號。

昨天台南北寮出現37.1度的極端高溫，高雄內門也有36.3度。柯聿寧表示，今天白天主要受到西南到偏南風影響，北部溫度將比昨天更高，有機會32-33度，其餘各地維持昨天的暖熱情況，中南部內陸、近山區仍須防範36度左右的極端高溫。

他說，午後山區有對流發展機會，預期反應較昨天明顯一點，不過預報累積雨量仍少。

明天華南有小範圍不穩定區域東移，柯聿寧表示，加上台灣北部存在微弱的南北風交會環境，天氣比較不穩定，東北部有短暫陣雨或雷雨機會。

中北部雖然沒有出現明顯降雨的預報，但柯聿寧表示，仍然需要觀察中國沿岸是否有對流系統東移。周三偏南到西南風再度增強，而且水氣不多，整體偏向穩定高溫的天氣，山區午後偶有零星降雨，各地背風側、內陸區都有34-36度高溫發生機會。

柯聿寧表示，周四有道結構較好的鋒面通過，預期將為台灣帶來一波降雨。綜合近日預報資料來看，降雨區域偏向中北部沿岸，降雨量及雨勢算是近期比較大的，需留意是否有雷雨及衍伸出強陣風影響的狀況。

鋒面通過後，柯聿寧表示，周四下半天到周五上午中北部進入北風環境，溫度將轉涼一些，但很快的周五下半天風向轉偏東到東南風，溫度又有些回升的趨勢，周六、周日再度回到偏南到西南風主導的暖熱天氣。

今天白天的天氣預報。圖／取自中央氣象署網站
今天白天的天氣預報。圖／取自中央氣象署網站

高溫

延伸閱讀

暖熱飆逾36度高溫 鋒面逼近零星降雨、周四雨區擴大

周一上班日繼續熱！南高屏注意36度高溫 這天起降雨記得帶傘

未來一周暖熱 北部、東部18日有雨

把握好天氣 2縣市高溫恐逾36度 周四鋒面接近帶來降雨

相關新聞

Ｃ型鋼掉機捷 研判建案吊掛釀禍

桃園機場捷運前天發生二公尺Ｃ型鋼條掉落軌道事故，桃園市勞動局初步研判是軌道旁建案的塔吊作業釀禍，令外界擔心去年台中捷運發...

車載難度高 捷運偵測異物系統難產

興富發建案吊臂墜落台中捷運造成死傷，桃園龜山一高樓建案Ｃ型鋼條前天墜落桃園機捷軌道，讓人再度捏把冷汗。外界期待「異物入侵...

回響／磁磚雨 新北擬補助部分牆面整修

聯合報關注磁磚雨淪為街頭不定時炸彈，新北市都更處表示，在○四○三地震過後，立面維修詢問度增加三倍以上，市府研擬放寬條件，過...

北高直達車 台鐵6月26日起增4班

去年中秋連假收假日，高鐵台中站排隊人潮排到站外，國內高鐵、台鐵疏運引發關注。台鐵公司昨證實，六月廿六日將改點，加開四班台...

致病細菌找嘸源頭 寶林案最後27檢體均陰性

寶林茶室食物中毒事件最終採檢報告出爐，二十七件環境檢體均未培養出唐菖蒲伯克氏菌，衛福部次長王必勝昨表示，檢驗已告一段落，...

暖熱飆逾36度高溫 鋒面逼近零星降雨、周四雨區擴大

今天有道鋒面來到台灣北部海面，鋒面本身結構較差，不過，中央氣象署表示，會讓台灣附近水氣略增多，除花東有零星短暫陣雨外，大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。