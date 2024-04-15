回響／磁磚雨 新北擬補助部分牆面整修

聯合報關注磁磚雨淪為街頭不定時炸彈，新北市都更處表示，在○四○三地震過後，立面維修詢問度增加三倍以上，市府研擬放寬條件，過去補助是針對整體維修，將放寬為補助部分牆面整修，讓費用降低，提升民眾意願。基隆市政府正籌辦成立都市更新專案辦公室，預計本月底前掛牌。

新北磁磚掉落通報件數五年來暴增二倍，新北市都更處推動住宅立面整維最高補助百分之七十五、上限一五○○萬元補助，但維修費用高，不少住戶無力負擔，更為推動老屋拉皮的一大困境。

新北市都更處副處長李擇仁坦言，有不少住戶反映經費龐大，目前正研擬是否放寬補助整修部分牆面，希望降低費用，提高住戶整合意願，也能增加成功率。

台灣部分老屋外牆劣化，因天候、地震等因素，潛藏「磁磚雨」危害人車安全。基隆市政府都市發展處長謝孝昆表示，市府正積極籌辦成立都市更新專案辦公室，預計本月底前掛牌，後續再檢討完備都市更新相關法令，推動基隆老舊房屋更新。

基隆市財政狀況不如六都健全，未像六都有補助老舊建築拉皮更新。永隆大廈是全市唯一爭取到中央補助執行的個案，建築師史文成回顧在施工過程中，因為基隆欠缺法規與中央都更母法對接，導致時日拖延，建議市府可訂定相關自治條例，都更腳步才能更快。

謝孝昆說，永隆大廈立面拉皮工程，是依照中央都市更新相關規定爭取補助經費，推動整建維護。除了中央補助款，社區需自籌一定經費，成為影響住戶意願的關鍵。