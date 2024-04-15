吊臂砸落後 中捷強化預警

台中捷運列車去年五月因撞上砸落的工程吊臂，造成一死十四傷，除在十八站月台增設緊急按鈕，還推動九項精進措施，並與國內捷運公司共同研商，研擬裝設偵測異物入侵的智慧型障礙物辨識裝置，優化預警系統。

國家運輸安全調查委員會指出，完整調查報告草案預計今年五月完成，提報委員會議審議通過後發布，將提出適當改善建議，防止類似事故再發生。

監察院四月十日糾正勞動部職業安全衛生署，以及中捷錯失緊急應變時機，中捷公司表示，全面檢視事發過程，已在十八站月台增設緊急按鈕，軌道區發生緊急狀況，月台任何人員可立即按壓緊急停車按鈕，阻止列車進站或出站，避免列車撞上外來物。

中捷另提出九項精進作業，因吊臂砸軌道，電力系統異常，但中捷來不及反應，將優化電力異常告警處置，第三軌或車站設備電力異常時斷電等處理方式。

為避免緊急狀況下列車來不及煞車，中捷完成隨車員「開蓋按壓」訓練，在駕駛台蓋板蓋上但不上鎖的情況下，隨車員開啟蓋板、按壓緊急煞車按鈕三秒，對比先前上鎖時需花廿秒，大幅提升後續處理緊急事故時效。

另外，中捷還標準化月台工作人員險阻手勢、暫停列車發車方式、隨車人員值勤包擺放配置優化、隨車人員「指差喚呼」確認、緊急作業程序標誌調整及列車與車站安全設備宣導、旅客完成疏散後的搜救方式。

國內中運量無人駕駛系統除中捷綠線，還有北捷文湖線、新北環狀線，中捷也與北捷、新北捷及施工單位研商，加裝月台緊急停車按鈕，及研擬裝設智慧型障礙物辨識裝置，延伸障礙物偵測距離，優化預警機制，強化行車安全系統。