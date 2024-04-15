健康名人堂／醫界應讓民眾相信 提高健保費值得投資

欣聞民進黨主席、總統當選人賴清德啟動黨務革新三大任務，籌畫在五二○上任前，完成國家希望工程議題論壇，其中以「健康台灣」及「投資未來世代」最為迫切，要透過論壇為新政府的重點執政方針做好準備，來回應社會。

準總統主張通過原則性「健康憲章」設計不同年齡、性別、族群的健康照護政策，投資癌症新藥基金、改善醫護人員工作環境、確保醫療品質，全方位推動「健康促進」政策。個人非常認同上述針對台灣當前醫療問題所提出的改革方向。

相較歐美日 台灣健保投資不足

近年來，台灣醫界及公衛學者討論最多的是，台灣醫療保健的投資相較美國健保支出占GDP的18%，歐洲多數國家約12%，而鄰近的日本及韓國約10%，台灣的健保投資則只有6.4%，顯然相對不足。

根據過去經驗，要人民繳更多健保費，並不容易。因此，要提升健保費率，須要政府的魄力及說服力去取得人民的認同。固然，錢不夠，醫護血汗，甚至出走，就不容易把照護的工作做得完善，全民就不會健康。可是，花了錢也不能保證人民就會更健康。要提升國人的健康餘命及癌症存活率等健康指數，則須要健保支付制度的重新規畫。

台灣健保支付制度，最嚴重的謬誤是「論量不論質」，譬如，慢性疾病的預防及控制，最重要的是，健康的飲食及良好生活習慣的養成，而不是抽血、檢查及吃藥。

可是，台灣的健保支付制度，卻完全忽視醫護專業的重要性以及醫師腦力、心力與時間的投入，只有檢驗、檢查、用藥及手術等有形的醫療處置才付費，而且，不論有沒有必要，做好或做不好，都照樣埋單。

結果，很少醫師願意做白工，花時間在病醫溝通，費心去了解病人飲食生活習慣的偏差，耐心衛教，也無法幫助病人改變他們的生活，病情就不容易好轉。

國人頻看病 醫療結果沒比較好

所以，儘管健保提供台灣人民便宜又方便的就醫機會，台灣人民平均一年看15次病。歐美國家人民看病沒有台灣容易，平均一年看三到五次門診，醫療結果卻沒有比台灣差。台灣健保實施已近卅年，台灣人民的不健康餘年愈來愈長，洗腎人口也沒有減少，仍然號稱「洗腎王國」。美國癌症死亡率自1991年逐年下降，台灣仍舊增加中。很值得台灣政府、醫界及人民省思。

因此，我建議賴總統賴醫師此次「健康台灣」推動，一定要把重點放在如何「確保醫療品質」，確保醫療品質不應是空泛口號，要有具體、科學的方法，更要有執行結果的評量。當醫界要求人民投資健保的同時，相對的醫界也要向人民承諾，醫界會以可測量的方法確保醫療品質，用數字讓人民看到國人健康提升。唯有如此，才可能讓人民相信，提高健保費率是一項值得的投資。