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傳統藥局也能數位轉型 183家社區藥局結成聯盟

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
趙國鈞表示，平台聚焦6大健康主軸：慢性疾病輔助管理、抗衰老健康管理、提高睡眠品質管理、體態管理、癌症飲食輔助管理及調整體質管理。記者鄒尚謙／攝影
趙國鈞表示，平台聚焦6大健康主軸：慢性疾病輔助管理、抗衰老健康管理、提高睡眠品質管理、體態管理、癌症飲食輔助管理及調整體質管理。記者鄒尚謙／攝影

根據藥師公會全聯會去年統計，全台有超過3.3萬位藥師，其中至少6000名開業藥師，親自經營藥局或健保特約藥局，全台獨立藥局就占8成，其中不少社區藥局更是老藥師自行經營。鄰近健康藥局整合聯盟創辦人趙國鈞表示，藥局市場愈來愈競爭，但老藥師都被「對帳、叫貨」等行政庶務綁住，因此無法數位轉型，成立鄰近健康藥局整合聯盟，希望幫助台灣傳統社區藥局走出新的路。

趙國鈞指出，台灣藥局深入基層，在社區中替民眾服務，像是街坊鄰里的雜貨店一般，由藥師親力親為經營，但多數時間都用在「對帳、叫貨」上，若能透過鄰近健康藥局整合平台，不僅能夠替傳統社區藥局解決疑難雜症，更能讓藥師的服務回歸藥學專業。

「藥局市場愈發競爭，許多社區獨立藥局面臨營運上的困難與挑戰。」趙國鈞說，包括供應鏈管理、數位化轉型、人力不足、行銷資源欠缺…等，鄰近健康藥局整合聯盟提供整合性的解決方案，幫助社區藥局營運及服務升級，大幅提高競爭優勢進而得以永續經營。讓藥師能夠回歸專業的藥學諮詢，提供民眾更全面的健康服務。

趙國鈞表示，平台聚焦6大健康主軸：慢性疾病輔助管理、抗衰老健康管理、提高睡眠品質管理、體態管理、癌症飲食輔助管理及調整體質管理。透過平台系統使藥局日常營運管理省時有效率，供應商與藥局雙向溝通更簡易，而消費者透過APP可掌握個人的健康管理資訊，也能線上下訂單至藥局取貨，由藥師親自說明商品的使用方法及建議。成立至今短短八個多月，已有183個社區藥局加入，超過500位藥師提供服務。

趙國鈞表示，鄰近健康是一個創新的藥局整合平台，為社區藥局的服務賦能，除了幫助他們數位化轉型、舉辦線上、線下活動以加強行銷曝光度、導入更多優質的商品，並提供教育訓練，建立起藥局專業服務形象，來達到提升流量及客源的目的。同時，消費者能夠獲得多元、智慧化的服務，藥局就像便利商店，還有專業親切的藥師供諮詢，如此可實現藥局、供應商和顧客三贏的目標。

教育訓練 藥學 藥局

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