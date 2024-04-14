環境部獎勵舊車換電動機車 經濟部擬加碼到4千元

環境部推動淘汰舊車換購電動機車，溫室氣體減量效益歸屬環境部，民眾可獲新台幣1000元獎勵金；經濟部加碼至4000元，擬於上半年向環境部申請作為產業園區開發的抵減量。

經濟部規劃以每輛4000元（溫室氣體和空氣污染減量效益各2000元）助老舊機車汰換為電動車，作為產業園區開發所需的抵減量，初估需1萬輛，鎖定雲嘉南、高屏等地民眾申請。

經濟部今天表示，園管局已於今年1月委託專業團隊辦理整體規劃及取得計畫，協助取得抵換量，刻正研擬整體規劃中；預計於今年上半年完成計畫向環境部提出申請。

經濟部指出，考量抵換量有效期限制及廠商預定於2年後陸續設廠，將配合園區分期分區開發時程，依廠商進駐情形，逐年分派取得量以利完備環評承諾。

環境部表示，現有的收購方除環境部外，還有新竹科學園區管理局，地方政府僅台南市；目前未收到經濟部遞交計畫申請書，也未收到個別環評案件提的抵換計畫。

針對規模達應實施環評的開發行為，且涉及增加溫室氣體年排放量達2.5萬公噸二氧化碳當量以上者，環境部透過「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」（增量抵換辦法），要求開發單位必須以每年溫室氣體增量10%的抵換比率連續執行10年。

這項辦法影響到園區興建或擴建、火力發電廠、汽電共生廠興建或添加機組工程、高樓建築等，抵換的方法之一便是透過老舊汽、機車汰換成電動車所取得的減量效益。

為了管理每個開發案的增量抵換情況，環境部研擬「溫室氣體減量效益核發、轉讓及帳戶管理作業要點」草案，帳戶是依各環評案開立，不可再轉給其他案使用，儘管是同一個事業單位的不同開發案，減量效益也不能轉移。

環境部表示，依草案規定，事業完成增量抵換結案後，應申請帳戶關閉作業，如何能符合已規範的條件，又不會浪費事業單位所取得的減碳效益，會再進一步思考；將盡速完成評估及相關程序後公告。