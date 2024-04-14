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「古月粉」驗出蘇丹紅！團膳業者：胡椒粉用原粒 不影響營養午餐菜色

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
團膳業者指均嚴謹使用調味料，因此營養午餐菜色不受影響。示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片
團膳業者指均嚴謹使用調味料，因此營養午餐菜色不受影響。示意圖，圖中人物與新聞無關。本報資料照片

蘇丹紅食安風暴持續蔓延，台中市食安處昨驗出綠吔實業「古月粉（胡椒粉）」含蘇丹4號色素。中華民國餐盒同業公會理事長陳明信表示，幾次食安問題，業者都會嚴謹使用調味料，盡量使用原粒較為安全，因此古月粉事件不影響營養午餐的菜色。

教育部才宣布4月8日起解除學校營養午餐「禁粉令」，台中市食安處昨又驗出綠吔實業「古月粉（胡椒粉）」含蘇丹四號色素，食藥署副署長林金富表示，這是自2021年邊境及後市場檢驗辣椒粉以來，首波檢出蘇丹4號色素，也是蘇丹紅事件後首次驗出的違規項目，目前尚在釐清「古月粉」是否為先前已下架24批辣椒粉的下游產品。

陳明信表示，盡管教育部宣布4月8日起學校營養午餐解除「禁粉令」，但很多地方政府都規定本學期結束後解禁，業者也會配合縣市政府教育局的政策規範，因此受到學生歡迎的咖哩飯最快會在下學期菜單中出現。

陳明信說，這陣子食安風暴，業者使用調味料時都會非常謹慎，胡椒粉的部分會使用原粒，較不容易被波及，因此古月粉事件不會影響目前營養午餐的菜色。

除了調味料等食安問題，雞蛋價格也受到關注。台北市蛋商公會理事長林天來今天表示，清明連假期間買氣略低，部分蛋商仍有少量庫存，上周已逐漸消化完畢，供需基本平衡。

林天來說，目前已進入雞蛋銷售淡季，因此本周蛋價維持產地價每台斤39.5元、批發價每台斤49元，下周蛋價是否調整，還要視本周雞蛋銷售情況而定。

營養午餐 蘇丹紅 食安

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