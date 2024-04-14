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未來一周暖熱 北部、東部18日有雨

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
天氣風險分析師柯聿寧指出，18日午後，北部地區可能出現較大雨勢，降雨恐影響到20日。（photo by tsallan on flickr）
天氣風險分析師柯聿寧指出，18日午後，北部地區可能出現較大雨勢，降雨恐影響到20日。（photo by tsallan on flickr）

未來一週都是暖熱高溫，但北部、東半部17開始持續受到鋒面影響，都會出現降雨狀況！天氣風險分析師柯聿寧指出，北部地區到20日都會持續有降雨狀況。中央氣象署資料顯示，本週中部以北的白天高溫都落在25到30度之間，南部地區高溫更則會飆破30度，整體天氣較為暖熱。

15日各地暖熱

天氣風險分析師柯聿寧表示，15日有微弱鋒面掠過台灣東北方，上半天受鋒前西南風影響，各地明顯暖熱，午後轉為弱風環境，山區有局部短暫雨機會，東北部雲量仍偏多。

中央氣象署指出，16日鋒面接近，至17日鋒面通過，全台水氣增加，天氣轉趨不穩定，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；鋒面通過後迎風面雲量偏多，北部及東北部氣溫將稍下降。

18日鋒面帶雨

柯聿寧說，18日鋒面將逐漸接近，上午受到鋒前西南風影響，各地偏熱，全台背風面、內陸都有明顯高溫發生機率，預計鋒面較好的結構部分於18日午後到晚間由北部往南移動至中部沿岸，沿途有陣雨或雷雨發生機會，可能伴隨短時較大雨勢或強陣風。

「19日鋒面逐漸減弱，中北部轉北到東北風環境，水氣仍較多一些，天氣多雲到陰，」柯聿寧指出，東、北部有短暫雨，溫度轉涼；中南部天氣轉多雲到晴、午後山區局部短暫雨。

中央氣象署也提醒，由於近期地震仍頻繁，加上午後山區仍有機會降雨，民眾非必要請避免前往山區活動，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石。

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氣象署 高溫

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