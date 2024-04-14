寶林茶室案環境檢驗完畢 未培養出唐菖蒲伯克氏菌

關於寶林茶室食物中毒案，衛生福利部次長王必勝今天說，相關檢驗與細菌培養工作已告一段落，廚師相關2處所環境採檢都未培養出唐菖蒲伯克氏菌，後續交由司法檢調繼續偵辦。

台北市信義區寶林茶室食物中毒案發生至今逾2週，根據衛福部統計，累計通報34例，其中2例死亡、4人在加護病房、3人在一般病房、25人返家休養。加護病房4人皆已清醒，1人近期換肝，另外3人還在安排、評估中。

事發後中央、地方陸續到餐廳、原料廠及廚師家等場域，採檢食材、環境等共152件檢體；衛福部則於4日再度前往與寶林廚師相關的另外2個地點進行環境採檢，包括租屋處及寶林饒河店廚師家，各採檢12件、15件環境檢體。

王必勝今天接受媒體電訪表示，這27件檢體細菌培養結果出爐，皆未培養出唐菖蒲伯克氏菌；目前衛福部所有相關檢驗、細菌培養工作都已告一段落。

不過王必勝指出，先前專家會議討論也認為，培養不出來「是預料中的事」，因為此菌在環境中本就較為弱勢，過去在台灣也沒見過；且採檢時餐廳、廚房、廚師家都已經過一定程度的清潔，事過境遷要再培養出菌來，本來就預料比較困難，只是盡可能試試看。

此案檢驗結果中，僅廚師手部檢體、廚師糞便檢體驗出邦克列酸（原名米酵菌酸）陽性，其他皆未檢出邦克列酸；會產生邦克列酸的「唐菖蒲伯克氏菌椰毒病原型」培養也全數陰性。媒體詢問，這樣事件是否會變成「懸案」。

王必勝表示，「絕對不是懸案」，而是要看何種方式解讀，雖然細菌沒有培養出來，但這非常明確是在特定時空內發生的邦克列酸食物中毒；衛福部是用檢驗、細菌培養等方式找尋科學證據，提供檢方判斷，後續將由司法檢調持續偵辦、找尋相關間接或直接證據。

食藥署日前表示，邦克列酸未來勢必將納入常規稽查項目。王必勝今天說，「常規」要怎麼計算，是否每次食物中毒都會檢驗邦克列酸，或要看發生機率、症狀等，以及是否要做唐菖蒲伯克氏菌培養等，都可再行考慮、討論。