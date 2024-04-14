與高鐵互補、台鐵6月26日改點 加開台北往返高雄、台中直達車

去年中秋連假收假日，高鐵台中站排隊人潮排到站外，國內高鐵、台鐵疏運引發關注。台鐵局副局長兼發言人馮輝昇今證實，6月26日將改點，加開4班台北往返高雄間停站少、行駛時間4小時內的直達列車，以及周五、周日加開1班台北往返台中直達班次。

根據台鐵「自強號EMU3000型及通勤電車EMU900型新車」報告，購50組共600輛EMU 3000型列車，今年3月已投入營運的44組共528輛，預計8月50組全數交車、11月全部投入營運；主要替駛東部幹線及南迴線尖峰時段普悠瑪號，由8輛擴大為12輛，並汰換舊型電聯及柴聯自強號。

馮輝昇指出，目前陸續淘汰舊型、故障率較高的莒光號，以提升車輛妥善率，而台鐵新購的50組共600輛自強號列車EMU 3000型，目前已有47組陸續交車，預計8月全數交車完畢，交車後會進行動態檢測，年底全數投入營運，相較2020年自強號的運能，預估可再提升40％。

馮輝昇表示，交通部每年都會針對運輸需求進行檢視、班表調整；去年中秋連假，高鐵台中站出現排隊人潮，彰化站也排隊約2000人，觀察後續幾個連假都有加開台中到台北的班次，乘載率也達5成以上，凸顯溪線軌道運輸運能需求。

台鐵副總經理劉鐵火說，目前西部幹線停站數較少的直達列車，台北與高雄間的行駛時間在4小時內，之後規畫6月26日改點，加開4班台北往返高雄停站直達車，停靠站點包含板橋、台中、嘉義、台南，以及周五、周日加開1班台北往返台中直達車，停靠站點僅有板橋，盼提升部分東部幹線運能及符合西部幹線市場需求，與高鐵互補、擴大軌道運輸，滿足旅客需求。