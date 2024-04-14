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「古月粉」檢出蘇丹紅 桃市追查原料製造廠僅剩樣品

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
「古月粉」檢出蘇丹紅色素4號，桃園市衛生局昨會同食藥署，前往位於桃園市觀音區的原料製造廠，但現場僅剩2包各50克樣品。圖／桃園市衛生局提供
「古月粉」檢出蘇丹紅色素4號，桃園市衛生局昨會同食藥署，前往位於桃園市觀音區的原料製造廠，但現場僅剩2包各50克樣品。圖／桃園市衛生局提供

台中市大肚區綠吔實業公司生產原粒黑胡椒研磨的「古月粉」，檢出蘇丹紅色素4號，追查該批黑胡椒進口商製造廠位於桃園觀音。桃園市衛生局表示，昨日已會同食品藥物管理署前往稽查、抽驗，發現該公司總共從越南及印尼進口2萬6000公斤黑胡椒粒，但現場已無同批原料，僅剩樣品2件各50公克，現由食藥署帶回檢驗。

衛生局表示，12日晚間接獲台北及新北市衛生局通知，綠吔公司生產的「古月粉」，產品原料黑胡椒粒進口商分別為台北市天崧企業有限公司及新北市綠風實業有限公司；2家公司是關係企業。

2家進口商分別自越南和印尼，進口1萬6000公斤和1萬公斤的黑胡椒粒後，再交由綠風公司觀音廠進行原料篩選及挑選雜質後裝袋，後續交給天崧公司。

衛生局表示，昨會同食藥署前往綠風公司觀音廠稽查及抽驗，但現場已無同批原料，僅剩同批原料留樣品2件各50公克，由食藥署攜回檢驗。

衛生局 黑胡椒

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