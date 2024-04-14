邱錦緞、葉寶蓮成竹編工藝保存者 傳統融合創新

竹編工藝師邱錦緞、葉寶蓮經南投縣政府公告為傳統工藝「竹編工藝」保存者，縣府文化局表示，邱錦緞、葉寶蓮曾師承竹編大師黃塗山，竹編技藝融合傳統與創新並積極推廣傳習。

竹編工藝師邱錦緞、葉寶蓮經南投縣政府公告，認定為傳統工藝「竹編工藝」保存者，縣府文化局今天發布新聞稿表示，邱錦緞於民國82年開始學習竹編技藝至今投入30年，陸續師承「人間國寶」黃塗山藝師等人。

文化局表示，邱錦緞對於桂竹、麻竹或其他竹類，竹篾修整功夫非常紮實，擅以各式竹編編法如風車編、桔梗花束編、立體迴紋編、菱紋編、萬字編、方向紋編、水波紋編，及從日本而來的交色連段網編等20種基本編法，並運用拭漆工序，作品相較其他創作者更溫潤。

文化局表示，葉寶蓮出生嘉義縣，早年為改善家境進入朴子當地從事竹編生產外銷的朴子天主教博愛竹工藝訓練中心，先後師承台南關廟工藝師張素女（黃塗山學生）、黃塗山，技法承襲、融合南投竹山與台南關廟兩地竹編體系，且精熟各種竹編工藝技法。

文化局表示，葉寶蓮尤其擅長台式剖篾技術，材料處理細薄光滑，編技精湛，作品富有美學與寄託意義，民國87年首次參賽就獲台灣工藝設計競賽優選、91年以作品「亂中有序」獲國家工藝獎一等獎而一鳴驚人，90年至94年間也應鹿谷鄉公所、鄉農會聘請，在鹿谷鄉小半天、內湖、廣興、永隆等社區教授竹編技藝。

文化局指出，要成為縣級傳統工藝保存者，需先經過主管機關偕同文資委員現場訪查、提送登錄文資審議會通過等層層把關，認定確實符合文化資產保存法、傳統工藝登錄認定及廢止審查辦法相關規定等資格，才能公告登錄具文資身分，獲頒保存者認定證書。