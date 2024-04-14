把握好天氣 2縣市高溫恐逾36度 周四鋒面接近帶來降雨

未來一周還是屬於舒適溫暖偏熱的天氣型態，中央氣象署預報員張承傳表示，周三之前水氣不算太多，周四會有一道鋒面接近，到時候降雨會逐漸增多，周五、周六水氣稍微偏多一點。

張承傳表示，今天白天天氣穩定，各地多雲到晴天氣，花東有零星短暫陣雨。午後東北部地區、西半部山區會有局部短暫陣雨。溫度方面，白天溫暖偏熱，東半部高溫29至31度，西半部31至34度左右。特別是台南、高雄近山區平地有機會36度以上高溫。

降雨趨勢，張承傳表示，今晚到周三台灣北方海面有一道鋒面慢慢形成，大台北、東半部、東南部地區會有零星短暫陣雨，其他地區周三之前多雲到晴。午後東北部地區、西半部山區零星短暫陣雨。周四鋒面接近，水氣增多，天氣轉為不穩定，北部、東半部地區轉為局部短暫陣雨天氣，中南部多雲到晴，不過午後山區降雨逐漸增多。

張承傳表示，周五、周六雖然鋒面慢慢離開，但台灣附近水氣仍偏多，各地多雲到晴，午後北部、東北部、中部山區、東部山區下午過後降雨機率偏高。

溫度趨勢，張承傳表示，未來一周白天偏暖、早晚舒適，東半部高溫27至30度，西半部31至34度。