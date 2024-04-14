溫暖偏熱飆逾36度高溫 明起鋒面接近變天北部局部雨

今天的天氣比昨天更為穩定，中央氣象署表示，今天各地大多為多雲到晴，只有花東地區有零星短暫陣雨，午後因熱力作用，東北部地區及西半部山區有局部短暫陣雨。

氣溫方面，今天各地低溫普遍為22至25度，白天溫暖偏熱，高溫相較昨天上升，各地普遍為31至33度，尤其南部近山區溫度還會更高一些，有機會達到36度左右或以上的高溫，外出注意防曬並多補充水分。

另外，金門、馬祖地區易有局部霧或低雲影響能見度，且影響時間長，交通往返留意航班資訊。

中央氣象署已發布濃霧特報，今天金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為東南風至西南風，中部以北位於下風處，汙染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，北部短時間可能達橘色提醒等級。

明天上午風向為偏南至西南風，水氣較少，僅東部及東南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；白天溫暖偏熱，各地高溫可達31至33度，尤其中南部近山區高溫會再更高一些。

明天起至周二鋒面接近，周三鋒面通過，水氣增加，天氣轉趨不穩定，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；鋒面通過後迎風面雲量偏多，北部及東北部氣溫將稍下降。

周四迎風面東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部山區有局部短暫陣雨。

周五、周六東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後北部、東北部地區及中部、東部山區有局部短暫陣雨。

周二前金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，影響時間較長，交通往返留意航班資訊。

21日至23日鋒面在台灣附近，水氣偏多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；春季天氣變化快速，不確定性高，留意最新天氣預報。

氣象署表示，由於近期地震仍頻繁，加上午後山區仍有機會降雨，若非必要避免前往山區活動，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並注意自身安全。