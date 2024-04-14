磁磚掉落行人驚／社區大理石砸死人 主委判刑鳴不平

基隆市有一名老婦人用餐後步出麗榮皇冠大樓，遭掉落的外牆大理石砸中頭部致死，法院依業務過失致死罪對大樓黃姓主委等人判刑。這起意外喚醒社區、大樓管委會風險意識，須落實廣告物設置等管理規範；但黃姓主委等人卻大喊冤枉，感嘆為社區當志工還吃上官司。

基隆地院判決書指出，張姓、許姓工人二○一二年十一月十二日在麗榮皇冠大樓三、四樓外牆安裝服飾店廣告燈箱，僅用膨脹螺絲把燈箱固定在大樓外牆大理石上；燈箱右上方的外牆大理石二○一三年七月十三日破裂，黃姓主委、吳姓總幹事等人曾會勘，發現碎裂的大理石掉落後，僅在皇冠大樓外人行道設置簡易三角錐，未檢視出另有兩塊大理石也破裂，同年十月十三晚上八時四十二分掉落，砸死一名行經的老婦人。

法官審理後，依業務過失致死罪判處黃姓主委、吳姓總幹事各三個月徒刑，張姓、許姓廣告工人各四個月。黃、許無前科，且承認犯行並賠償，宣告緩刑。

社區外牆磚、石掉落造成他人死傷或財務受損，管委會主委、總幹事扛責面對司法追訴合不合理？基隆市安樂區一處社區吳姓主委說，多數主委是無給職，因建築老舊或天災造成磁磚掉落傷人，當「志工」的主委要被追究責任、跑法院，其實有點牽強；如果主委沒有明顯疏失，法律應更寬容對待。

吳姓主委說，主委也是住戶，不見得具備建築專業知識，社區發包工程後，只能相信專業，有時候做不好，管委會不見得有能力監督。