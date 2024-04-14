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精神衛生法／法界預料 家事法庭成重災區

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

未來精神疾病患者是否強制住院改由法官判斷，法界擔心家事庭法官原本案件量多、壓力不輕，增加裁定強制住院業務恐工作量難以負荷，前端行政人力勢必提前規畫。

曾任家事庭法官的律師陳清怡指出，家事庭處理離婚、親情糾紛還得核發通常保護令，過去家事庭法官人力相對少，大型地方法院未結案加上雜件常介於一百八十至兩百五十件間，加上官司伴隨親情糾葛、不理性爭執，審理過程也易累積負面情緒，壓力不小。

陳清怡表示，未來精神衛生法強制住院改由家事庭法官裁決，概念類似民法中監護宣告、輔助宣告概念，法官也會根據專業醫師就當事人精神狀況去判斷，並就其財產管理做裁定。因強制住院一次六十天，對於人身居住自由侵害、剝奪非常嚴重，因此需要法院的命令，若無法官保留是不合法的，但同時現場有專業醫師鑑定、出具意見，對於判斷確實有很大助益。

她也提到，當年提審法上路前，法界就曾憂心可能增加刑事庭法官負擔，而強制住院之後改由家事庭法官裁定，短時間內確實可能讓業務更繁重，人力增補都需要更縝密規畫。

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