無照駕駛每年造成6萬死傷 是酒駕6倍

台灣每年三、四十萬件交通事故中約五萬件為無照駕駛，平均每年造成六百多人死亡、六萬多人受傷，是酒駕釀成死傷的六倍，其中，六十五歲以上無照駕駛導致死傷數字不但逐年攀升，去年更造成上萬人死傷，少年及長者無照已成了交通大地雷。學者建議源頭管理；立委則建議比照酒駕修法，明定扣車及連帶處罰。

今年二月，彰化七十四歲蕭姓男子駕車撞飛讀國小的三姊弟，調查發現蕭未有汽車考照紀錄，不但多年來都是「開身分證」，去年更曾因車禍被開出無照駕駛罰單。上月，一名十七歲少年無照騎車，於省道台三線嘉義路段過彎時追撞騎公路腳踏車的女醫師，兩起車禍撞出了無照駕駛的老問題。

交通部統計，近五年少年無照駕駛事故導致死傷人數維持在六、七千人，二○一九至二○二三年分別為六八七○、七二九○、六六四六、六七一一、六四八五人，但這五年六十五歲以上無照駕駛事故導致死傷人數卻逐年遞增，分別為七二九七、八二一○、八二五四、九五五一、一○二一三人，其中去年上萬件死傷事故中更造成一八八人死亡。另外，去年高齡無照占高齡交通死亡的一成五，青少年無照更占青少年交通死亡的七成，情況嚴重。

交通學者、消基會交通委員會召集人李克聰認為，台灣邁入超高齡社會，未成年及高齡者無照狀況會愈來愈嚴重，許多未被取締或尚未發生意外的黑數都具潛在風險。他建議採取從下而上的交通管理社區化模式，賦予社區進行管理預防責任，像請志工協助接送、要求未成年的父母連帶責任，針對偏鄉長者因公共運輸不便而寧可冒險無照駕駛也應從供給導向轉為需求導向。

陽明交通大學運輸與物流管理學系教授吳昆峯認為，無照有一定取締難度，應從源頭管理，像申請停車證時需檢附駕照，並加強累犯及高齡駕駛人的再教育。

「少年無照大多沒得到好的行駛訓練，養成習慣就不易改變；長者多為早年沒考照者，邁入高齡後當然不可能換照，都是道路未爆彈。」台灣交通安全協會副理事長林志學表示，無照駕駛多是心存僥倖，宣導考照或要求訓練的效果不大。

立法委員林月琴說，運輸研究所推估交通事故每名死亡者的社會成本一千六百萬元、受傷者為一一八萬元，酒駕每年產生的社會成本為一八四億元，無照則是酒駕五倍。日本二○一三年修法將無照罰則等同酒駕，無照事故從二○一四年到二○二二年已下降百分之三十，她建議比照酒駕修法增加無照者違規成本，並明定扣車規定、落實連帶處罰。