華山絕版書市 漢聲、美麗島雜誌搶手

有些書與老朋友一樣愈老愈好，但卻總是失聯，正在台北華山文創園出舉行的「華山絕版書市」，集合22家二手書店及舊書藏家，吸引許多書迷尋寶，「漢聲」、「美麗島」雜誌搶手。

其中藏書家呂學源在「回到70、90年代」攤位展出許多絕版雜誌，包括「美麗島」、「文學家」、「台北評論」、「400擊」，以及「副刊第一人」、已故媒體人高信疆所編的「人間副刊」合輯，令人驚豔；此外「漢聲」雜誌創辦人黃永松甫於上個月過世，現場攤商擺出「漢聲」雜誌，詢問度相當高。

呂學源告訴中央社記者，現場展出的雜誌都是他自己買、自己看，幾十年前起一直留到現在，「不是在二手書店買的喔，都是當時雜誌一出來就買的」，能一收藏就是數十年，可見珍愛的程度，「但當初看完就放在倉庫，今天第一次拿出來，看有沒有識貨的人要」。

此外，高信疆在上個世紀70、80年代主編中國時報「人間副刊」，影響當時文壇甚巨，呂學源特別留下約60份並帶到現場，呂學源說，高信疆與詩人瘂弦為兩大報副刊創造黃金年代，可是「高信疆編的人間副刊長什麼樣子，不見得大家都知道」，他希望年輕人可以來看一看。

台灣文創發展基金會副執行長葉益青表示，這次「絕版書市」配合「清風似友—台北古書拍賣會」一起辦理，這場難得一見的「絕版書市」，是「撿漏」好機會，一般愛書人只要花一些錢買喜歡的書、收藏一陣子，也許下次就能進入拍賣場內一試身手。

「清風似友—台北古書拍賣會」及「華山絕版書市」，14日還有一天展期，分別在台北華山文創園區中三館拱廳及中三前廣場展出，14日並舉行拍賣會。