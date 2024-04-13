快訊

雲林虎尾鎮長、麥寮鄉長補選結果出爐 藍綠齊喊「要檢討」

完工不到5年…新北某大樓強震後詳細檢查 電梯鋼索照片嚇壞住戶

補充營養藏危機…含鈣發泡錠喝多恐高血鈣 醫提醒2大服用重點

中央社／ 台北13日電
常見喝發泡錠補充營養物質，坊間流傳喝多了恐增腎結石風險。情境示意圖。圖／ingimage
常見喝發泡錠補充營養物質，坊間流傳喝多了恐增腎結石風險。情境示意圖。圖／ingimage

常見喝發泡錠補充營養物質，坊間流傳喝多了恐增腎結石風險。醫師今天提醒，含高鈣補充劑若服用過量，主要擔心引發高血鈣症，應按指示食用，且避免同時重複吃同性質保健食品

現代人生活作息飲食不正常，發泡錠具快速溶解、易於攝取的特性，成為許多人補充礦物質、營養素的選擇。然而，坊間流傳「常喝發泡錠，會導致腎結石」說法。

衛生福利部食品藥物管理署近日在食藥闢謠專區說明，發泡錠可能含有大量的鈣、磷或其他礦物質，在特定條件下，例如含有高鈣的補充劑如果過量服用，卻未被身體充分吸收，確實可能增加腎結石的風險。

食藥署強調，飲用發泡錠與腎結石風險間的關聯並非絕對，取決於多種因素，包括個體的健康狀況和生活方式，建議須按照產品標示的建議劑量食用，且避免長期過量食用，特別是含有高濃度礦物質的補充劑。

根據衛福部國民健康署網站，不同年齡的每日鈣質攝取量，4到6歲為600毫克；7到9歲800毫克；10到12歲1000毫克；13到18歲增加為1200毫克；19歲以上為1000毫克。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任、腎臟科系教授級主治醫師顏宗海今天接受媒體電訪指出，服用過量可能引起高血鈣症，副作用包括噁心、嘔吐、便秘等，若確定是因為服用保健食品導致，症狀輕微者停止服用後多半就能緩解，嚴重則須住院治療。

他提醒，務必按照外包裝指示服用，就算是從國外購入產品，標準可能與台灣不同，但當地食品藥物單位在制定標準時，都會考量人體健康，另一個重點就是避免同時間重複吃同性質的保健食品，這樣也會有過量風險。

保健食品 腎結石 腎臟 醫師

延伸閱讀

腎結石「6類食物」要少吃！辣椒上榜 就連大家最愛1酸甜水果也是

小林製藥紅麴問題 日本官方一連兩天入廠檢查

台中女師吃含小林紅麴保健食品罹腎病 食藥署：食安基金補助海外團訟

吃小林紅麴保健食品釀腎病 女老師怒：選擇「小綠人」標章還出事！

相關新聞

又漏驗？ 食藥署：含蘇丹紅「古月粉」恐是邊境漏網之魚

蘇丹紅風波餘波未平，台中市食安處今公布綠吔實業公司生產原粒黑胡椒研磨的「古月粉」，檢出蘇丹四號。食藥署副署長林金富表示，...

明、後天高溫恐飆36度！下周二鋒面通過 3地轉雨略降溫

中央氣象署指出，明、後天各地天氣穩定，水氣減少，高溫普遍來到31、32度，尤其南部近山區更有高達36度以上高溫機率，將針...

蘇丹紅燒不停！「古月粉」中鏢 新北：1業者已停止使用下架回收

含致癌物「蘇丹紅」的辣椒粉延燒，台中市食安處今天公布，大肚區綠吔實業公司生產原粒黑胡椒研磨的「古月粉」，經廠商通報檢出蘇...

黑胡椒粒研磨的「古月粉」檢出蘇丹紅 北市衛局：暫停供貨、追查下游

蘇丹紅辣椒粉事件再度延燒，台中市食安處今天公布，大肚區綠吔實業公司生產原粒黑胡椒研磨的「古月粉」檢出蘇丹紅四號色素。原料...

婦肩頸痠痛「鬆一下」昏迷險送命 醫揭原因、再示警「8傷頸致命行為」

83歲婦人日前因胸口悶痛到衛福部桃園醫院急診，經檢查為不穩定性心絞痛，在留院觀察區等住院期間，因肩頸痠痛，看護按摩肩頸舒...

補充營養藏危機…含鈣發泡錠喝多恐高血鈣 醫提醒2大服用重點

常見喝發泡錠補充營養物質，坊間流傳喝多了恐增腎結石風險。醫師今天提醒，含高鈣補充劑若服用過量，主要擔心引發高血鈣症，應按...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。