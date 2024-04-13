台中抽驗「古月粉」又檢出蘇丹紅！5縣市、25家業者中鏢

含致癌物「蘇丹紅」的辣椒粉延燒，台中市食安處今天公布，大肚區綠吔實業公司生產原粒黑胡椒研磨的「古月粉」，經廠商通報檢出蘇丹四號，經食安處再次抽檢、送驗，檢出蘇丹四號，食安處隨即稽查綠吔實業，並要求售往台中市、彰化縣、苗栗縣、南投縣、新北市等5縣市、25家下游業者的產品全數停用並下架回收，原料黑胡椒粒進口商則移由台北市、新北市衛生局追查釐清。

「蘇丹紅」辣椒粉從中國大陸流向全台，導致食安問題持續延燒，連帶胡椒粉製品也中鏢。台中市食安處日前才查出綠吔實業向南投縣母指料王公司生產問題青辣椒粉，做成849公斤白胡椒粉，全數退貨。這次查到綠吔實業生產的「古月粉」，是一種採用整顆原粒胡椒研磨的胡椒粉。

食安處說明，近期因應蘇丹紅事件，各家廠商紛紛自主送驗、確保產品安全，食安處日前獲報，大肚區綠吔實業公司生產原粒黑胡椒研磨的「古月粉」，業者自主送驗檢出蘇丹四號，食安處隨即派員前往抽驗，先後送全國公證檢驗公司及衛福部食品藥物管理署檢驗，結果皆檢出不得檢出的「蘇丹四號」。

食安處指出，綠吔實業製造的「古月粉」原料為黑胡椒粒，分別由台北市天崧企業，及新北市綠風實業報關進口，食安處隨即函文通知轄管衛生局調查釐清原料安全性中。

食安處說明，食安處將持續主動掌握問題原料或產品資訊，落實上下游相關流向查緝，輔導食品業者應落實原料自主管理及通報，並將相關資訊公開於「蘇丹紅辣椒粉專區」(https://gov.tw/nSi)，提供民眾更充分的消費選擇參考，維護民眾食安與健康權益。