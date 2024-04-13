長期天氣展望…氣象署指「這周」華南水氣移入 降雨機率增

天氣變化快速，中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」發布長期天氣展望，氣象署表示，第2周華南水氣移入，各地降雨機率增加。

氣象署表示，第1周（今天至4月19日）受鋒面影響期間，天氣不穩定，各地易有局部陣雨或雷雨；其餘時間，各地白天氣溫偏高，午後有局部短暫陣雨。第2周（4月20日至26日）華南水氣移入，各地降雨機率增加。近期天氣變化快速，且有較大的預報不確定性，隨時注意氣象署署所發布的最新預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「高於」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1-4周：1個月之展望，平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。