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嘉義縣連續8起有感地震 2起震央在布袋...民納悶：連海邊也不安全？

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣從昨天深夜至今天清晨發生8起有感地震，都是淺層地震。其中，2起顯著有感地震震央在沿海布袋鎮，其餘6起小區域有感地震，震央都在嘉義縣義竹鄉。圖／ 取自氣象署網站
嘉義縣從昨天深夜至今天清晨發生8起有感地震，都是淺層地震。其中，2起顯著有感地震震央在沿海布袋鎮，其餘6起小區域有感地震，震央都在嘉義縣義竹鄉。圖／ 取自氣象署網站

嘉義縣從昨天深夜至今天清晨發生8起有感地震，都是淺層地震。其中，2起顯著有感地震震央在沿海布袋鎮，其餘6起小區域有感地震，震央都在嘉義縣義竹鄉。嘉縣市雖無災情傳出，但3日清晨4.8級地震震央也在布袋，地震周期到，民眾納悶「連海邊也不安全？」

「又是地牛翻身！嚇死人了」，凌晨2點44分，氣象署發布嘉義縣政府西南方14.5公里，位於布袋鎮，發生芮氏規模4.9地震，地震深度10.4公里。嘉義市3級，許多嘉縣市民眾在睡夢中被搖醒，未達4級，手機國家警報聲未響，擔心花蓮大地震餘震發威。

3日上午7點58分花蓮大地震前，氣象署也發布，凌晨3點26分，在嘉縣府西南方13.8公里，位於布袋鎮，發生芮氏規模4.8地震，地震深度7.4公里。花蓮大地震後，氣象署示警，百年前梅山斷層大地震周期，但沿海布袋不在過去災情的斷層帶範圍，不到半個月連發生2次4級地震震央，讓民眾對地震不可測，更加疑慮擔心。

花蓮大地震餘震不斷，影響許多民眾為旅遊人身安全，旅遊景點選擇不上山改到海區景點「不上山下海」，布袋商港與澎湖馬公之間海上藍色公路，上月底復航，清明連假迎來近2萬航運人次，布袋觀光商圈受惠觀光人數增加，如今布袋發生2起4級地震，讓觀光業及鎮民擔心影響民眾出遊意願。

嘉義 地震 氣象署

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