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周末熱爆！微弱鋒面掠過午後降雨 明天飆逾36度高溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
周末兩天溫度偏高，尤其明天因為天氣更好，溫度將會比今天更高，包括北部、東半部有機會30度以上高溫，中南部局部地區甚至有局部34-36度或以上高溫出現。本報資料照片
周末兩天溫度偏高，尤其明天因為天氣更好，溫度將會比今天更高，包括北部、東半部有機會30度以上高溫，中南部局部地區甚至有局部34-36度或以上高溫出現。本報資料照片

今天有微弱鋒面掠過，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，午後降雨會比較明顯，各地山區中午過後短暫陣雨機會較大。平地部分以大台北、東半部地區比較可能受影響，西半部平地天氣大致穩定。

明天鋒面遠離，轉為偏南風影響，吳聖宇表示，午後降雨將會減少許多，只剩下局部山區午後還有下點雨的機會，平地大致都是多雲或晴的天氣。

氣溫部分，他說，周末兩天溫度偏高，尤其明天因為天氣更好，溫度將會比今天更高，包括北部、東半部有機會30度以上高溫，中南部局部地區甚至有局部34-36度或以上高溫出現，外出要做好防曬，多補充水分預防中暑

吳聖宇表示，下周一開始連續數天，微弱鋒面在台灣北方海面呈現南北徘徊，有時可能較為接近北台灣陸地。

根據最新的預報資料，暖空氣勢力整體較為偏強，吳聖宇表示，台灣大多數時間都在暖區的範圍內，主要受偏南到西南風環境影響，北台灣因為離鋒面較近，雲量有機會較為偏多，可能還是午後降雨的變化。

吳聖宇說，在環境風向的因素下，北部、東半部地區受午後雲層發展帶來降雨影響的機會較高，中南部天氣就相對較為穩定，只有山區有機會出現局部的午後降雨，平地預期持續是多雲到晴的天氣為主。

溫度方面，吳聖宇表示，下周預期可能會持續偏熱，由於鋒面影響不大，暖空氣勢力較強，北部、東半部有超過30度以上高溫的機會。雲量變化的多寡，對高溫發生的影響很大，如果當天雲量較多，高溫也有機會相對稍低一點。

中部、南部天氣較為晴朗，吳聖宇表示，陽光加熱作用配合西南風暖平流，溫度持續偏高的機會大，普遍會有32-34度高溫，局部區域甚至會來到35-36度或以上。

雖然還沒有進入夏天，但是吳聖宇表示，預報資料來看，高溫的情況已經滿明顯的開始出現，加上降雨可能較少，陽光較強，要持續注意高溫，外出時要做好防曬防中暑的準備。

中暑 氣溫 防曬 高溫

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