金馬濃霧特報 鋒面通過花東慎防雷雨 各地溫暖偏熱

微弱鋒面通過，中央氣象署表示，今天天氣較不穩定，花、東地區及金、馬有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴，清晨至上午北部及東北部地區亦有零星短暫陣雨，午後北部、東北部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，氣象署表示，預測今天各地低溫約21至24度，白天高溫在北部及東半部28至30度，中南部約32度左右，南部近山區或河谷氣溫可能更高一些，中午前後體感溫暖偏熱；此外，金、馬及北部地區有局部霧或低雲影響能見度，行車用路注意交通安全，離島往返留意航班資訊。

氣象署已發布濃霧特報，今天金門及馬祖地區易有低雲或局部霧影響能見度，目前金門及馬祖已出現能見度不足200公尺。

空氣品質部分，氣象署表示，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天微弱鋒面通過，環境風場為東南風逐漸轉為東北風，西半部水平擴散條件差，汙染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；北部地區、金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，西半部短時間可能達橘色提醒等級。

氣象署表示，明天、下周一風向轉為偏南至西南風，水氣較少，僅東部及東南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後因熱對流作用，東北部地區及西半部山區有局部短暫陣雨，下周一北部地區水氣稍增，留意亦有些零星陣雨。

下周二下一波鋒面接近，氣象署表示，下周三鋒面通過，水氣再增多，天氣轉趨不穩定，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；下周二之前屬於溫暖偏熱的天氣型態，各地高溫可達30度左右，尤其中南部高溫普遍在30度以上，下周三鋒面通過後風向轉東北風，北部及東北部氣溫將稍下降。

氣象署表示，下周四迎風面東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部山區有局部短暫陣雨。下周五東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後北部、東北部地區及中部、東部山區有局部短暫陣雨。

氣象署表示，20日至22日鋒面在台灣附近，水氣偏多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲；春季天氣變化快速，不確定性高，留意氣象署發布的最新天氣預報此外，下周二之前金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，影響時間較長，交通往返特別留意航班資訊。

氣象署表示，由於近期地震仍頻繁，加上午後山區仍有機會降雨，若非必要避免前往山區活動，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並注意自身安全。