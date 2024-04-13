淨水場在里內 里民看到喝不到

台北市溪山里居民疑飲用不潔水源，多人上吐下瀉，在地里長黃慧芬感嘆里內有北水處雙溪淨水場，里民卻看得到、用不到，只能長年飲用山泉水，很可憐。多名議員昨在議會為里民請命，希望市府協助。市長蔣萬安承諾一個月內完成評估接管自來水，也會提高每戶補助。

北水處調查，溪山里使用陽明山雙溪上游山泉水，自接水管一六○戶、四八○人，每日供水量約六百到一千噸。

黃慧芬實地帶記者走訪，行經至善路三段時，指兩側里民都飲用山泉水，是老一輩早期從山上架設水管引流，水管埋在地底；近年持續爭取裝自來水，但溪山里幅員廣大，據悉加壓站、管線等設備要價上億元，她直言「我們不是二等公民，不該以經費不足當理由」，希望蔣萬安編特別預算解決。

北水處預估，溪山里一戶的接管費約二、三百萬元，目前僅補助九十萬，有些居民因經費龐大沒意願接管。

市議員鍾佩玲昨質詢，指陽明山溪山、泉源、湖山三里未全面接自來水管，被迫使用山泉水，水量水質都不穩定，感謝北水處在平等里等地已接管；但山區範圍大，拉管愈長經費會倍增，民眾須自行負擔，也影響意願，希望蔣萬安專案方式編列充足經費。

議員汪志冰說，此刻正是加速自來水接管工程契機，希望溪山里民也能獲得跟其他市民一樣飲用自來水條件；議員張斯綱盼可以一個月內評估接管。

蔣萬安承諾一個月內完成專案評估，目前補助從一戶六十萬提高到九十萬，後續會盡最大努力再放寬，但除經費，住戶意願也很重要，畢竟接管後，每戶也要負擔差額費用。

北水處表示，北市自來水普及率已提高至百分之九十九點八三，多年來逐步改善偏遠、無自來水的高地供水管線及設備；預計再投入上億元，改善大直劍南山、士林平等里、北投珠海路等地供水。