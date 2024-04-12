開錯刀醫師陸希平今晚出面釋疑 民生醫院駁斥「與調查事實不符」

高雄市立民生醫院4日發生「開錯刀」醫療疏失，主刀醫師陸希平今晚出面強調，自己未推病人去開刀房，是巡病房途中接到麻醉科電話接到通知病人血壓不穩趕去處理後，才知道開錯刀，也絕無造假病歷。民生醫院隨後表示，陸希平的自述「與調查事實不符」。

陸希平今晚表示，針對這一次開刀開錯病人事件，造成民眾對醫護人員一些相關負面觀感，表示深深抱歉。陸希平說，他早上8時許到醫院後，第一台手術是由開刀房跟病房跟病人進行身分確認、交接，再由病房送病人至開刀房去；他是在醫院其他單位巡房當中突然接到麻醉科電話，說送來的病人，也就是送錯的黃姓病人血壓相當不穩，一聽就趕快下去處理。

高雄市立民生醫院今晚10時許，發布聲明駁斥陸希平說法。針對陸希平說「未推病人去開刀房，是巡病房途中接到麻醉科電話才趕去處理」，民生醫院強調，據調查事實4月4日上午7時57分許，陸希平在開刀房打電話至「一般病房」詢問開刀病人為何還未送至？隨後親自前往病房護理站指示必須立將病人送至手術室。

民生醫院說，當時護理師與手術室連繫後均表示該病患預排刀為8時30分，依照院內SOP手術室程序尚未完備，請陸希平等候手術室通知病房後，才能將病人送至手術室，但陸希平不願等候手術室通知，仍執意「親自指示」工友將指定病人立刻送往手術室，且該時段正逢病房護理師進行交班的時間，因忙碌時刻，無法當下與工友確認送出病人身分。

民生醫院指出，當日陸希平與黃姓病人約同時抵達手術室，陸希平即催促相關同仁立刻上刀，該病人進行麻醉評估時，麻醉醫師告知病患血壓偏低不宜手術，但陸希平仍堅信病患接受手術後即可恢復，不採信麻醉醫師的評估，執意上刀，此時團隊仍未察覺病人送錯。

民生醫院說，黃姓病患原本就不是陸希平的病患，是單純因「內科疾病」收住院治療，「無照會外科手術之需求」。陸希平自述麻醉科因病人情況不穩定才通知陸去處理，與調查事實不符。

民生醫院表示，陸希平發現病患錯誤之後，在手術後親自致電通知送病患入院的護理機構，要求補簽「同意書」，此節疑涉嫌簽署不實的同意書，皆有明確相關事證，高市衛生局已函送高雄地方法院檢察署調查，且陸希平非自願離職，是民生醫院經法定程序審議處分大過2次予以免職。

高市衛生局說，依據民生醫院醫品病安委員會調查，及衛生局約談相關醫事人員陳述，4月4日當天上午主刀醫師陸希平明確逾越院方既定程序事證明確，是導致本起重大病安事故的主因。

衛生局表示，經審閱病歷紀錄發現，主刀醫師陸希平不但開錯刀，且事後涉病歷登載偽造同意書企圖補救，陸希平聲稱間接救人的說法，有挑戰醫療專業與倫理之虞，除經民生醫院人審會決議免職處分並移送地檢署偵辦外，衛生局也將依據行政調查事證並參採陸希平自述說明，儘速召開醫師懲戒委員會議處，堅定捍衛病人安全的醫療核心價值。