健康你我他／疫後內外呵護 馴服毛躁頭髮

覺得頭髮和個性一樣，常處於毛躁不馴多於安順妥貼。小時候綽號是米粉妹，中學時常被叫鋼絲圈，大學時暱稱是獅子王，只要心煩意亂、諸事不順，就想一刀剪落三千煩惱絲，多在百元髮廊快速處理，只消10分鐘，頭髮難得服貼著頭皮，但一周後就故態復萌，讓人更頭大。因此我早已習慣及耳的短髮，直到疫情期間局勢徹底翻轉。

那時必須居家辧公，以往不中留的頭髮默默地記錄著日日留白的痕跡，轉眼已三年，一刀未剪的頭髮從自然捲拉成了直線，而天天洗髮的習慣未改變，沖落頭皮的塵也洗刷心上的灰，再以毛巾輕捲覆濕髮、溫風吹成九分乾，因為未曾有染燙髮的經驗，也就讓髮絲自在隨風飛揚，頂多束成千篇一律好整理的長馬尾。

未料，掃地時發現好幾撮髮絲，我決定從飲食著手供給頭皮所需要營養，蛋類可供給蛋白質來源，含有硒和槲皮素的洋蔥則提供有助於頭髮生長的微量元素，並且養成清淡飲食、不熬夜的習慣，對於頭髮的養護成長多所助益。

從外養護頭皮、內用營養豐富食物，再以生活作息規律加持，自會萌發長直黑髮。