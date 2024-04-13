橘世代／【中年買房篇】由租轉買 無殼中年的挑戰

曾太太在四十七歲那年終於買了房子，親友聽到紛紛叨念：「繳完房貸妳都七十七歲了，不辛苦嗎？」其實一開始，她和先生也打算不買房的。

她們夫妻加上孩子一家三口一直在婆家附近租屋，月租一萬八千元，房租還負擔得起，又方便顧老兼顧小。隨著年紀增長、房價連年攀高，她和先生早就放棄購屋，盤算租屋到老，日後可以搬回公婆家住。

但他們沒算到的是，會漲的還有房屋租金，房東連年漲房租，漲到第三年他們意識到，現在的生活雖不會被房貸綁住，卻被房東掐著，每年都擔心租金上漲，更怕老了後，就算有錢也因為年齡歧視租不到房子，於是他們決定買房。

因為預算低，他們從雙北的蛋殼區開始看房，三峽、林口、八里、迴龍，只要是正常兩房都超出預算，一直到看到一間挑高樓中樓，權狀只有十六坪，但利用空間很足夠，以七百萬元成交，貸款八成，年限三十年，沒有寬限期，月繳兩萬一千元。

曾太太規畫，六十五歲退休時，解掉年輕時的儲蓄險繳完房貸尾款，以勞保、勞退加上一些存款作為退休後的生活費。她是這樣回答親友的擔心：「七十七歲還在找房子住、被房東漲房租，才辛苦！」

年輕時以為青春的體力與自由會天長地久，但人生行至中年，感受到四處尋覓住所的漂泊、被漲租金的焦慮、不斷搬家的體力耗損，開始想：「我是不是該買房？」

「我們同事最近午餐話題都是這個（要不要買房）。」崔媽媽基金會弱勢居住扶助部主任馮麗芳笑著說，非營利組織的職場文化比較不會談理財或置產，辦公室的同事無屋者居多。有些同事想買房，大樓買不起就去看公寓，但公寓老舊，光整理就要花上一筆錢，下不了手，猶豫著房價又漲了。

崔媽媽社會發展處長張偉瑜也是無房一族，她建議，如果手邊有錢可支付頭期款，房貸和租金又差不多，的確可以考慮買房，房價不斷上漲，現在不買以後可能也買不起。中年之後，工作、生活、發展大抵穩定，購屋時得考慮未來養老需求，想好區域、生活圈，電梯是必須，交通、就醫與生活的便利性是重要考量。

馮麗芳則提醒，無論要不要買房，都要為老後留資產與後路，不買房就儲蓄或投資，她說，中壯年時，都覺得自己狀況很好，租房比購屋好，因為省開支、彈性大、應變力夠，隨著年齡老去，許多問題會一一浮現，可能是工作不穩定，也可能是健康出狀況。崔媽媽服務的對象，不乏年輕時意氣風發，以為風光會天長地久，而沒有規畫老後需求的長者。而整個社會對老人也不夠友善，租屋市場一直有年齡歧視。

「我們一直在幫老人找房子，從他人的處境看到自己的未來，也喚起了我們的憂患意識。」為弱勢服務的專業社工，回到日常生活，她們是也會擔心老後能否安居的市井小民。