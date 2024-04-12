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視察竹縣高鐵聯絡道 陳建仁：讓建設不斷前進

中央社／ 新竹縣12日電
行政院長陳建仁。聯合報系記者潘欣中／攝影
行政院長陳建仁。聯合報系記者潘欣中／攝影

行政院長陳建仁今天視察新竹縣高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程表示，聯絡道延伸工程今年順利通車要向地方政府致意，只要團結一起，就能夠將建設做得更好，讓建設不斷前進。

陳建仁今天與新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安以及竹北市長鄭朝方今天視察竹縣高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程（中興路－力行路段）完工後的改善成果，陳建仁致詞說，感謝中央地方團結攜手合作，讓建設不斷前進。

陳建仁表示，聯絡道延伸工程今年順利通車，要向地方政府致意，而科學園區就是台灣經濟推動的重要引擎，帶動國家經濟發展，讓世界看到台灣產業的韌性，只要團結一起，就能夠將建設做得更好。

高虹安致詞說，高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程由中央與地方政府，也讓新竹縣往返園區車流快速直捷，此案在通車後，於新竹市光復路一段（介壽路至竹中）、慈雲路、介壽路等路段皆有明顯降低車流情形，紓解交通壓力。

楊文科指出，此新闢道路總長4公里，前後歷經10餘年，花費新台幣36.68億元，今年1月已順利通車，有效舒解附近交通，另為加速地方發展，也希望中央能加速桃竹苗大矽谷計畫。

陳建仁表示，桃竹苗大矽谷推動方案是為促進桃竹苗科技產業轉型與升級，將審慎規劃產業發展所需的水電供應、交通、醫療、淨零轉型、員工居住及子女教育等配套措施與建設，盼將桃竹苗地區打造為更加完整的產業生態圈。

隨後，陳建仁與楊文科轉往參加新竹生醫園區第三生技大樓啟用典禮，陳建仁致詞說，對於生醫園區發展，感謝園區廠商與國科會持續的努力，而政府會做產業的靠山，引導並持續發展。

楊文科 陳建仁

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