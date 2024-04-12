找出「邦克列酸」的馬偕醫院團隊曝光

馬偕紀念醫院急診內科主任謝尚霖、急診毒物科主任蘇昱彰、重症醫學科主治醫師王薏婷、內科加護病房B護理小組長葉淑美、護理部主任蔡榮美、內科加護病房B護理長高儷娟、重症醫學科主任郭立國下午一起出席邦克列酸馬偕醫院關鍵人物媒體見面會。

3月底爆發震驚全國的食物中毒事件中，馬偕紀念醫院毒物科與重症醫學科的團隊合作，成功迅逮鎖定了引發此次食物中毒的主要元究一邦克列酸。馬偕紀念醫院總院長張文瀚表示，臨床醫護人員的警覺與針對病人病史的詳細詢問，在善盡醫療的過程中發揮多一點的探察與好奇，成為最早鎖定毒物種類的團隊，讓大海撈針的無解難題找到脈絡，為全國食物中毒案開啟調查源頭，鍥而不捨追蹤真相的精神值得嘉許。

回顧此次事件，是由加護病房值班醫師與加護病房護理小組長葉淑美分別在3月21日及24日先後接觸過兩位病人，發覺兩者病情發展迅速且檢驗報告數值類似，葉淑美聽到兩位病人雖然到院時間不同，但根據家屬的描述，都曾吃過同樣的食物！就是「二個人都曾吃過同樣的食物」這句關鍵對話，交班由專科護理師向重症醫學科王薏婷醫師告知，才讓王醫師有了重要的線索。

蘇昱彰表示，邦克列酸是一種國際少見的毒素，在臺灣更是前所未聞通常由細菌 Burkholderia gladioli（唐菖蒲伯克氏菌）產生。其存在於保存不當的發酵米類製品中，攻擊細胞粒線體，導致多重器官功能衰竭。