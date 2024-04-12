「工作經驗不拘」才出包？ 民生醫院：訂工作年資恐歧視

高雄市立民生醫院本月4日發生「開刀開錯人」事件，多位民代痛批「螺絲鬆了！」媒體翻出2010年民生醫院幫12歲骨折女童開刀，疑因麻醉拔管時間出錯，導致智力從111降為48的醫療疏失，胸腔科醫師蘇一峰點出民生醫院缺少護理師，院方甚至開出工作經驗不拘的徵才條件，「這樣能不出包嗎？」

民生醫院今天中午發出澄清稿表示，該院2011年由區域醫院降調地區醫院後，全面檢討並積極改善教學研究服務等作業流程及軟硬體設備，2017年接受地區教學醫院評鑑作業，現今已提升為地區教學醫院資格。

民生醫院說，報導指出2010年4月，12歲林小妹因為跌倒手骨折，當時入院開刀治療以鋼針固定，術後穩定，由麻醉醫師催醒，於恢復室時因病患對藥物反應的特殊，出現缺氧情形，家屬質疑手術疏失，經查當時主刀醫師與麻醉科醫師皆依照醫療常規執行，本案經臺灣高雄地方檢察署偵查後，主刀醫師與麻醉科醫師獲不起訴處分。

民生醫院表示，本院醫療服務除與本市醫學中心積極合作交流外，也對外廣招優秀人才，有關醫護人力招聘資格，受聘資格如訂須具備一定工作年資，恐是年資歧視的一種，年長者比較幹練的「刻板印象與偏見」，實際上細心跟性別、工作能力與年齡，不當然具備正相關，亦會有礙畢業新鮮人或考上專業執照人員的求職機會。

民生醫院強調，應聘新進人員均有一系列教育訓練，新進人員報到當日即予安排使用數位學習系統進行學習，包含新進人員及實習生到職前講習及護理相關學習手冊等課程，另由護理單位具臨床教師資格人員帶領新進人員進行相關環境熟悉與實作，新進人員需經臨床教師考核通過後，新進人員才可於臨床單位獨立作業並定期考核，絕無外界所稱院內醫護人力多為經驗不足者或青黃不接。