離譜「開錯刀」遭炎上 病患逆風挺民生醫院：那是個案

高雄市立民生醫院本月4日發生推錯病人開錯刀的離譜疏失，有網友擔心會發生病患逃院潮，也有人上網留言「不會再去民生醫院看病」。記者今天走訪民生醫院，發現病人排隊取藥、等候看診，運作如往常。有病患說，民生醫院的與護理師有耐心、醫術好，「開錯刀是個案！」衛生局說，案發後民生醫院的就診與住院人數，未有明顯變化。

高雄市立民生醫院的工友本月4日協助把一名胸腔引流手術患者送入手術室，不料卻發生送錯人、開錯刀事件，病房護理師、手術室護理師，麻醉師和執刀外科主治醫師陸希平都沒發現，陸希平事後還要求補簽「補簽同意書」，涉嫌病歷登載偽造，昨晚被衛生局處分2大過免職，並函送法辦。

開錯刀事件爆發後，重創民生醫院士氣，有網友擔心會出現病患逃亡潮，也有人上網留言「今年全年拒絕到民生醫院！」、「會發生這種事，不是單一人士就會造成的錯誤，是整體行政流程SOP管控出問題，真的先不要去」不過也有網友說，民生醫院很好「優良醫師很多喔！」

記者今天中午來到民生醫院，發現仍有許多患者前來看診。一名因為椎間盤突出、昨天剛在民生醫院開完刀的蘇姓男子，乘坐輪椅在民生醫院對面的綠廊道散心，蘇男說，有聽說民生醫院發生開錯刀事件，但他認為這是個案，因他親身體驗後認為民生醫院的醫生都很有耐心，醫術也很好，醫療人員也相當親切。