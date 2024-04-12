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來去燈塔住一晚！全國首座高美燈塔旅宿園區今試營運

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
全國首座燈塔旅宿，台中海線指標性的歷史建築和地標高美燈塔活化華麗轉身成為燈塔旅宿園區，今開幕試營運。記者黃仲裕／攝影
全國首座燈塔旅宿，台中海線指標性的歷史建築和地標高美燈塔活化華麗轉身成為燈塔旅宿園區，今開幕試營運。記者黃仲裕／攝影

全國首座燈塔旅宿，台中海線指標性的歷史建築和地標、已除役的高美燈塔，活化華麗轉身成為燈塔旅宿園區，今開幕試營運，旅客不但可以住宿，還能登塔欣賞高美濕地落日餘暉，發展成新型態的燈塔觀光。

到場剪綵的交通部長王國材說，全台有36座燈塔幾年都在活化，其中除役的高美燈塔活化，結合旅宿、文創與輕食，又近高美濕地，成為觀光點，高美燈塔是全國燈塔活化里程碑，盼帶動台灣觀光。

王國材指出，台灣有36座燈塔，過去有的位處山海交界，甚至離島很難到達，看起來很「孤獨」，他上任後，活化這些歷史建築或難到達地方，讓民眾可以接近。高美燈塔紅白相間的塔身有特色，加上園區成功復育的「綬草」每年4月前後綻放粉紫色花朵，具觀光潛力。

航港局局長葉協隆說，高美燈塔園區在符合文資法規下全面整建，住宿空間規畫1間4人親子房、1間雙人套房，以及5間青旅雅房，房間裝潢走白色簡約風，並引進在地輕食餐飲與文創展覽，開放登塔參觀更是一大亮點，讓遊客可以在制高點一覽海線美景，發展成新型態的燈塔觀光。

葉協隆指出，高美燈塔的旅宿規畫住宿很平價，至5月底房價周日至周五雅房1800元、雙人套房2400元、4人套房3200元；周六雅房2200元、雙人套房3000元、4人套房4200元。

全國首座燈塔旅宿，台中海線指標性的歷史建築和地標高美燈塔活化華麗轉身成為燈塔旅宿園區，今開幕試營運。記者黃仲裕／攝影
全國首座燈塔旅宿，台中海線指標性的歷史建築和地標高美燈塔活化華麗轉身成為燈塔旅宿園區，今開幕試營運。記者黃仲裕／攝影

套房 歷史建築 燈塔

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