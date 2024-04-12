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來去燈塔住一晚！全國首座高美燈塔旅宿園區今試營運
全國首座燈塔旅宿，台中海線指標性的歷史建築和地標、已除役的高美燈塔，活化華麗轉身成為燈塔旅宿園區，今開幕試營運，旅客不但可以住宿，還能登塔欣賞高美濕地落日餘暉，發展成新型態的燈塔觀光。
到場剪綵的交通部長王國材說，全台有36座燈塔幾年都在活化，其中除役的高美燈塔活化，結合旅宿、文創與輕食，又近高美濕地，成為觀光點，高美燈塔是全國燈塔活化里程碑，盼帶動台灣觀光。
王國材指出，台灣有36座燈塔，過去有的位處山海交界，甚至離島很難到達，看起來很「孤獨」，他上任後，活化這些歷史建築或難到達地方，讓民眾可以接近。高美燈塔紅白相間的塔身有特色，加上園區成功復育的「綬草」每年4月前後綻放粉紫色花朵，具觀光潛力。
航港局局長葉協隆說，高美燈塔園區在符合文資法規下全面整建，住宿空間規畫1間4人親子房、1間雙人套房，以及5間青旅雅房，房間裝潢走白色簡約風，並引進在地輕食餐飲與文創展覽，開放登塔參觀更是一大亮點，讓遊客可以在制高點一覽海線美景，發展成新型態的燈塔觀光。
葉協隆指出，高美燈塔的旅宿規畫住宿很平價，至5月底房價周日至周五雅房1800元、雙人套房2400元、4人套房3200元；周六雅房2200元、雙人套房3000元、4人套房4200元。
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