談寶林茶室案 王必勝：高度政治化會失去互信

寶林茶室食物中毒案，未即時扣回嫌疑食材掀中央、地方言詞交鋒。衛生福利部次長王必勝今天說，特殊事件考驗臨機政府應變能力，高度政治化只會讓中央跟地方的專業人員失去互信。

台北市信義區寶林茶室食物中毒案導致2人死亡，雖已確定是邦克列酸（原名米酵菌酸）惹禍，但這是台灣第一次檢出，事發至今逾2週時間，仍找不到產生毒素的唐菖蒲伯克氏菌椰毒病原型從何而來。

北市多名議員質疑，市府未在第一時間扣回粿條等嫌疑食材送驗，引出中央不願意協助處理檢體說法，王必勝昨天第一時間回應絕無此事，食藥署主動攜回食材。

王必勝接受媒體「官我什麼事」節目專訪，節目今天播出。他說，根據疑似食物中毒案的指引，確實規定是要求收「食餘」，並沒有要求收「食材」，但此次是發生死亡個案的特殊事件，市府應要臨機應變「想深一點、多做一點」。

為了追查釐清案件，王必勝甚至透過關係，找到1名曾在外送平台叫了2份粿條的網友，卻慢了一步餐點已被丟棄，另外因百貨公司有處理廚餘系統，時間到就會收走，因此也未能從百貨公司撈到相關「食餘」。

他強調，例行的事大家都會做，一個政府能不能做得更好，就要看特殊事件、危急事件發生時的危機處理能力，其中「當責」的態度更是關鍵，此次事件考驗著政府的危機處理能力，政府若能當責，就會覺得「這就是我的職責，我就會很努力去做，如果又有能力，就會把這些事情都做好。」

從西布特羅到寶林茶室案，王必勝表示，可以看到這幾次事件被高度「政治化」，讓中央跟地方的專業人員失去了互信，進而妨害到專業，國家的施政架構是由中央制定政策並負責監督，而地方則負責執行，執行政策時須中央與地方合作，高度政治化就沒辦法回歸專業、回歸科學，這也是中央和地方都應該認真檢討的地方。