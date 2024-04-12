防疫醫師介入調查北市溪山里腹瀉 北榮醫曝地震影響可能

北市士林區溪山里的民眾自設水源系統，水中大腸桿菌群偏高，疑似因為水質問題造成上百里民上吐下瀉；衛福部與地方衛生局一起處理中，若有結果將在下周對外說明。台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，也許跟先前地震有關，讓水源管路受到汙染，外界汙水跑到水源內；民眾若使用自來水的話，因為有充分消毒，不會發生此問題。

衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，疾管署、食藥署跟台北衛生局合作處理中，疾管署區管中心跟總署的防疫醫師也都有在協助。如果有相關調查結果出爐，最快會在下周二的疫報記者會跟大家說明。

大腸桿菌是人類和其他溫血動物腸道中的正常菌種，所以食品一旦出現大腸桿菌，即意味著食品直接或間接的被糞便汙染，故常被用做飲水、食品的衛生檢定指標。

大腸感染引起食品中毒的潛伏期平均為5至48小時，曾淑慧說，感染大腸桿菌主要症狀為腹瀉、腹痛、噁心、嘔吐及發燒，症狀的程度差異很大，年齡愈小，症狀愈嚴重。

楊振昌說，大腸桿菌為食物中毒常見細菌，有看到媒體指向地震，他也認同與前陣子的地震有關係。地震造成民眾自揭水源的管路受到外面汙水影響。以前大腸桿菌最常見的事發生在冰品上，因為冰品食用不可能充分加熱消毒，因此細菌無法消除。只要將水煮沸就可去除大腸桿菌，使用自來水的民則不必擔心，自來水會經過充分消毒。

曾淑慧提醒，除了注意飲用水的加熱煮沸外，食品需經適當加熱處理，食容器也應澈底清洗及消毒。被感染者切勿接觸食品之調理工作。特別是在如廁後、進食或者準備食物之前必須洗手。