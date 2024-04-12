快訊

傳駐日代表謝長廷任司法院長 王鴻薇：難道要逼死法官嗎？

統神失言淚訴「被人格性毀滅」暫關YT！再增第12家廠商封殺：應承擔社會責任

防疫醫師介入調查北市溪山里腹瀉 北榮醫曝地震影響可能

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
溪山里居民傳出喝自設水管的水後上吐下瀉，北水處在溪山設自來水取水處，供居民裝水。記者林佳彣／攝影
溪山里居民傳出喝自設水管的水後上吐下瀉，北水處在溪山設自來水取水處，供居民裝水。記者林佳彣／攝影

北市士林區溪山里的民眾自設水源系統，水中大腸桿菌群偏高，疑似因為水質問題造成上百里民上吐下瀉；衛福部與地方衛生局一起處理中，若有結果將在下周對外說明。台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，也許跟先前地震有關，讓水源管路受到汙染，外界汙水跑到水源內；民眾若使用自來水的話，因為有充分消毒，不會發生此問題。

衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，疾管署、食藥署跟台北衛生局合作處理中，疾管署區管中心跟總署的防疫醫師也都有在協助。如果有相關調查結果出爐，最快會在下周二的疫報記者會跟大家說明。

大腸桿菌是人類和其他溫血動物腸道中的正常菌種，所以食品一旦出現大腸桿菌，即意味著食品直接或間接的被糞便汙染，故常被用做飲水、食品的衛生檢定指標。

大腸感染引起食品中毒的潛伏期平均為5至48小時，曾淑慧說，感染大腸桿菌主要症狀為腹瀉、腹痛、噁心、嘔吐及發燒，症狀的程度差異很大，年齡愈小，症狀愈嚴重。

楊振昌說，大腸桿菌為食物中毒常見細菌，有看到媒體指向地震，他也認同與前陣子的地震有關係。地震造成民眾自揭水源的管路受到外面汙水影響。以前大腸桿菌最常見的事發生在冰品上，因為冰品食用不可能充分加熱消毒，因此細菌無法消除。只要將水煮沸就可去除大腸桿菌，使用自來水的民則不必擔心，自來水會經過充分消毒。

曾淑慧提醒，除了注意飲用水的加熱煮沸外，食品需經適當加熱處理，食容器也應澈底清洗及消毒。被感染者切勿接觸食品之調理工作。特別是在如廁後、進食或者準備食物之前必須洗手。

地震 大腸桿菌 衛生局

延伸閱讀

北市溪山里疑水質不佳逾百人上吐下瀉 北水處：非自來水

北市溪山里百人上吐下瀉！醫療站緊急進駐 里長懷疑地震汙染水源

寶林茶室案3名病患昏迷指數好轉 毒物權威評估2種可能性

寶林茶室案廚師遭疑「傷寒瑪麗」翻版 毒物科權威說話了

相關新聞

獨／淡水渡船擱淺「航港局介入」 下周召回順風128號

新北市淡水河口藍色公路日前發生渡船擱淺，53人受困河中央，新北交通局昨中止順風航運「八里－淡水」船舶在新北市藍色公路的營...

高雄民生醫院開錯刀 陳建仁：不可以原諒

高雄市立民生醫院發生嚴重醫療疏失，主刀的胸腔外科主任陸希平推錯病患入手術室，動刀後才發現搞錯人，行政院長陳建仁今天上午受...

防疫醫師介入調查北市溪山里腹瀉 北榮醫曝地震影響可能

北市士林區溪山里的民眾自設水源系統，水中大腸桿菌群偏高，疑似因為水質問題造成上百里民上吐下瀉；衛福部與地方衛生局一起處理...

影／藏壽司分店陸續爆食物中毒 侯友宜：12家分店嚴厲查察

連鎖壽司品牌藏壽司淡水站前店、新莊宏匯店，先後爆發疑似食物中毒事件，新北市長侯友宜今表示，藏壽司爆發食物中毒後，第一時間...

高雄直飛香港！長榮開闢新航線 今早首航滿班出航

高雄國際機場仍未脫離新冠肺炎疫情影響，今年3月的航運量與疫情前相比，只恢復7成7，但長榮航空看好旅客需求，開闢高雄-香港...

端午連假往來澎湖提前訂位 4月15日起搶票

因應疏運端午節連續假期遊客，台灣往來澎湖班機提前接受訂位。澎湖縣政府旅遊處今天表示，3天連假航空公司對台灣往來澎湖，提供...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。