民團籲禁用山豬吊 林業署：推廣改良式獵具

立法院昨審查「野生動物保育法」部分條文修正草案，討論是否全面禁用獸鋏，台灣動物保護行政監督聯盟等廿個動保團體則在場外呼籲除了獸鋏外，也應立法禁用包含山豬吊等金屬套索陷阱等獵具。農業部代理部長陳駿季承諾，以一年緩衝期為限，推廣改良式獵具後就公告禁用山豬吊。

動保團體強調，傷害野生動物不只獸鋏，修法也應包含更具殺傷力的金屬套索陷阱等獵具。

立委鄭天財直言，山上的農民和原住民面對野生動物仍須山豬吊防範，擔憂主管機關未來公告的禁止捕獵方法會影響原住民族的權益。經委員會討論後，相關草案最終保留進入協商。

屏科大森林系助理教授吳幸如表示，社會對於山豬吊有很大的誤解，很多金屬鎖套陷阱可設計成減少殺傷力，陷阱獵相比其他陷阱相對先進和友善，假如全數禁止山豬吊就會回到過去隱匿不通報的現象，導致想保護的物種被槍殺掩埋。

農業部林業署則說，山豬吊是金屬套索的俗稱，改良式獵具是針對現行市售金屬套索口徑過大、線徑太細，易對動物造成較大傷害的規格加以改良而成，並且免費提供有需要的山村居民領用。山區農民有防治山豬危害的需求，貿然禁用套索，恐將迫其改用毒餌或殺傷力更強的工具，甚至誤捕不敢通報。在考量保育實務下，不宜全面禁用套索。