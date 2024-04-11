高雄民生醫院開錯刀 醫師翻出徵才條件傻眼：能不出包嗎？

高雄市立民生醫院發生「開錯刀」醫療疏失，院方表示，主刀醫師陸希平未按手術標準流程才鑄成大禍，院長顏家祺也遭拔官。胸腔科名醫蘇一峰找出民生醫院的職缺，發現從開刀房、加護病房到長照等單位都缺少護理師，院方甚至開出工作經驗不拘的徵才條件，讓他驚嘆「這樣能不出包嗎？」

民生醫院發生重大醫療疏失，本月4日民生醫院的傳送人員協助送患者進手術室，卻沒發現送錯患者，且從病房護理師、手術室護理師，到麻醉醫師及跟執刀的外科醫師，統統沒有發現，導致病人被開錯刀。

根據院方調查，因主刀醫師陸希平未按照開刀流程SOP才鑄成大錯，不僅主刀醫師、傳送人員、病房護理師、手術室護理師、麻醉科醫師4人遭記過懲處，院長顏家祺也遭拔官。

此外，根據高雄市衛生局調查，陸希平開錯刀後甚至涉嫌病歷登載偽造，決定加重處分2大過免職，並移送地檢署調查。

民生醫院開錯刀烏龍事件爆發後，蘇一峰發現民生醫院從開刀房、加護病房、門診、急診到長照等單位都缺護理師，並透過徵才網站招聘人員。其中，讓蘇最難以置信的當屬徵才條件「工作經驗不拘」，讓蘇傻眼直呼「這樣能不出包嗎？」

蘇一峰指出，台灣醫療面臨醫護人力流動太快的困境，老鳥做了幾年就因為工作壓力離開職場，醫療前線反而都是缺乏經驗的新手，最後他還爆料「台灣好多醫院都這樣」，讓他感到十分毛骨悚然。

高雄民生醫院爆發開錯刀的重大醫療疏失後，胸腔科名醫蘇一峰指出民生醫院許多單位都缺護理師人手，院方甚至開出工作經驗不拘的徵才條件，讓他大嘆「這樣能不出包嗎？」圖／取自蘇一峰臉書