民生醫院「開錯刀」！術前反覆確認關卡多 社區醫院協會：通常有5步驟

高雄民生醫院傳出「開錯刀」的嚴重病安事件，原本要開刀的病患因胸腔有膿疱，要進行胸腔引流手術，打一個洞插入引流管，卻推錯病患，將低血壓住院的患者推入手術房，且完成了手術。社區醫院協會理事長朱益宏今表示，開錯刀是非常重大的醫療疏失，且手術前都會經過5步驟反覆確認病患，但除非病患無意識又沒有家屬，否則任何醫院、醫師都不會幫病人輕易開刀。

高雄民生醫院傳送人員協助送患者進手術室，卻沒發現送錯患者。原本要開刀的張姓病患因胸腔有膿疱，要進行胸腔引流手術，打一個洞插入引流管，卻推成黃姓病患，因低血壓而住院，醫院發現時已完成了手術。

朱益宏今表示，開錯刀屬非常嚴重的疏失，醫院在動手術前的「病人辨識」，首先，會由病床傳送人員拿通知單到護理站，上頭載明病人姓名、病房號等資訊，第二步則會由護理站會確認是這位病人沒有錯。

朱益宏說，第三步則是病人本身也知悉手術時間，推入手術室後也會做身分確認，手術室護理師會以詢問的方式和病患確認姓名、手術類型、主治醫師等，只要病人中間講錯，就會再次核對。第四步則是手術部位會標示出來，以後辨認。

「最後會再做一次time-out確認。」朱益宏說，醫師劃刀前由手術室護理師念出病患姓名、術式、部位、有無藥物過敏、是否已施打預防性抗生素及有無特殊影像須再次確認。

朱益宏說，詢問病人不是簡單的「你是不是某某某」，而是明確詢問「你叫什麼名字」、「主治醫師是誰」、「今天要開什麼刀」，有很多關卡做確認，就是將意外降到最低；若無危急性命、患者意識不清、又無家屬協助確認，無法取得患者允許、無法簽署手術同意書的情況下，任何醫院、醫師是不會幫患者做侵入性治療，即使患者無法說話，也可以透過點頭、搖頭來確認。

朱益宏說，所有的手術、麻醉對病人來說都是一種身體的傷害，開錯刀即使只是單純胸腔引流手術，也不會完全沒有影響，但引流手術確實不是很大的手術，開錯只要將引流管移除、手術傷口縫合，癒合應該會滿好的，除非有進行其他手術。