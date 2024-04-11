快訊

你被登入了嗎？蘋果突向92國iPhone用戶發出「間諜軟體攻擊」警告

羽球亞錦賽／2個局點遭大堀彩瓦解 戴資穎第二輪落馬無緣8強

明起一連5天全台高溫飆30度 下周兩波鋒面接力2地區降溫迎雨

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明起到下周二前各地都有30度以上高溫，普遍高溫炎熱。本報資料照片
明起到下周二前各地都有30度以上高溫，普遍高溫炎熱。本報資料照片

中央氣象署今天指出，明起到下周二前各地都有30度以上高溫，周六一道微弱鋒面通過，雨區範圍變廣，午後北部、東北地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨，東部及東南部則是整天有雨。下周二、周三鋒面接近且通過，北部及東半部再度有雨轉涼。

氣象署預報員李孟軒表示，明天天氣與今天類似，東部及東南部有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後東北部及西半部山區有局部陣雨。周六一道微弱鋒面通過，主要影響午後降雨範圍變廣，北部、東北地區及中南部山區都有局部短暫雷陣雨，清晨上午北部及東北部也有零星陣雨，東部及東南部則是整天有陣雨。

李孟軒指出，下周日、周一偏南風，氣溫逐漸升高，降雨減少，周日主要是東部及東南部有零星降雨，午後宜蘭及西半部山區有局部陣雨，周一北部也有零星陣雨。下周二、周三鋒面接近且通過，但雨勢不會很多，主要在北部及東半部，中部山區也會有局部短暫雨。周四鋒面大致通過，僅東半部有局部短暫雨，其他為多雲到晴，午後西半部山區也有局部雨。

溫度方面，李孟軒表示，到下周二前西半部普遍都是30度，中南部約31至33度，內陸地區可能更高，像是今天台南玉井就高達35度，最熱時間預計為下周日、周一。下周二鋒面接近北部地區略降1、2度，下周三鋒面通過降溫更明顯，北部高溫僅剩25度。至於中南部地區預計未來一周都有30度以上高溫。

另外，他也說，明天起到下周二在回暖過程中，金門及馬祖可能有局部霧及低雲，提醒民眾留意。

氣象署 高溫

延伸閱讀

合歡山震損輕微 12日起開放高山步道及遊憩據點

未來10天雨區曝 賈新興：周六午後苗栗以北零星短暫雨

明起回溫轉乾 周末起2波鋒面接力北部又有雨

明起逐日回暖！好天氣到周末高溫飆30度 這日變天恐再迎雨勢

相關新聞

健忘6旬婦打呼聲「從二樓傳到一樓」 醫示警1病症作祟：耳聾風險恐倍增

鼾聲可以從2樓傳到1樓又健忘，原來是重度睡眠呼吸中止症作祟！醫師提醒，這會影響內耳，造成突發性耳聾、增加耳鳴、眩暈機率，...

初瓦、嚮辣傳諾羅病毒 王品致歉：全額退費、醫療給付

王品集團今(11)日表示，疾管署初步認定，初瓦和嚮辣捷運西門店4/2～4/6疑似感染諾羅病毒事件，王品再度向消費者致歉，...

部落客提醒赴韓旅遊必留「1物」：不拿很麻煩 一票苦主有共鳴

出國旅行若現金不夠，可以使用信用卡，既方便又能賺回饋，但要注意刷卡金額是否正確，避免金額被刷錯。

普悠瑪撞到邊坡落石出軌 王國材：評估增加邊坡告警

0403花蓮地震重創東部路網，蘇花公路、宜花鐵路一度阻斷，前者至今仍有管制，後者昨夜又遭落石阻斷。交通部長王國材今表示，...

明起一連5天各地高溫飆30度 2波鋒面接力留意雨區變化

中央氣象署今天指出，明起到下周二前各地都有30度以上高溫，周六一道微弱鋒面通過，雨區範圍變廣，午後北部、東北地區及中南部...

第4屆公益彩券盈餘增77％ 挹注國民年金1331億元

財政部11日公布第4屆公益彩券盈餘，自2014年1月1日起至2023年12月31日盈餘衝上2,957億元，其中1,331...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。