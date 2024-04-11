明起一連5天全台高溫飆30度 下周兩波鋒面接力2地區降溫迎雨

中央氣象署今天指出，明起到下周二前各地都有30度以上高溫，周六一道微弱鋒面通過，雨區範圍變廣，午後北部、東北地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨，東部及東南部則是整天有雨。下周二、周三鋒面接近且通過，北部及東半部再度有雨轉涼。

氣象署預報員李孟軒表示，明天天氣與今天類似，東部及東南部有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後東北部及西半部山區有局部陣雨。周六一道微弱鋒面通過，主要影響午後降雨範圍變廣，北部、東北地區及中南部山區都有局部短暫雷陣雨，清晨上午北部及東北部也有零星陣雨，東部及東南部則是整天有陣雨。

李孟軒指出，下周日、周一偏南風，氣溫逐漸升高，降雨減少，周日主要是東部及東南部有零星降雨，午後宜蘭及西半部山區有局部陣雨，周一北部也有零星陣雨。下周二、周三鋒面接近且通過，但雨勢不會很多，主要在北部及東半部，中部山區也會有局部短暫雨。周四鋒面大致通過，僅東半部有局部短暫雨，其他為多雲到晴，午後西半部山區也有局部雨。

溫度方面，李孟軒表示，到下周二前西半部普遍都是30度，中南部約31至33度，內陸地區可能更高，像是今天台南玉井就高達35度，最熱時間預計為下周日、周一。下周二鋒面接近北部地區略降1、2度，下周三鋒面通過降溫更明顯，北部高溫僅剩25度。至於中南部地區預計未來一周都有30度以上高溫。

另外，他也說，明天起到下周二在回暖過程中，金門及馬祖可能有局部霧及低雲，提醒民眾留意。