合歡山震損輕微 12日起開放高山步道及遊憩據點

太魯閣國家公園多處景點、步道，在大地震中受創嚴重，管理單位連日勘災，評估合歡山區步道受影響較輕微，12日起優先開放高山步道及遊憩據點，16日起開放奇萊山區等生態保護區入園申請，因仍有餘震，中橫也還待復建，路況不佳，呼籲遊客盡量由台14甲線出入，但逢高山杜鵑花季，台14甲線13日起假日將有高乘載管制。

太魯閣國家公園管理處副處長林忠杉今天表示，經過初步檢視評估，天祥以下地區，包括民眾熟悉的砂卡礑步道、白楊步道、燕子口、布洛灣台地等，受創較嚴重。

至於高山步道，根據協作團隊及下山的山友回報，受影響程度較為輕微，可以行走，決定自12日起逐步開放。

太管處表示，12日起先開放合歡山主峰、小奇萊、合歡山西北峰步道，以及小風口、大禹嶺等遊憩據點。16日起再開放部分生態保護區的入園申請，包括奇萊山區（不含奇萊東稜）、南湖山區（僅南湖主峰線），以及屏風山、閂山等區域。

每年4至6月是合歡山杜鵑花季，台14甲線翠峰至大禹嶺路段將從4月13日至6月16日，假日實施高乘載與流量管制。儘管如此，因中橫路況不佳，太管處仍呼籲遊客盡量從台14甲線進出園區。