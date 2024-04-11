4/11-4/15 city’super會員尊榮日祭三重優惠寵粉 滿3千點數6倍贈

響應世界地球日 推百年醬料調味品、無添加永續環保商品1+1優惠

「紐西蘭AIRBORNE 琉璃苣蜂蜜、山毛櫸蜜露蜂蜜、忍冬蜂蜜」1罐500g，原價950元，任選1+1罐特價999元。 圖／city’super 提供

根據city’super統計，2023年度佔整體會員達1/3的金卡會貢獻高達55%購買業績，為深耕品牌鐵粉及壯大優質會員，即日起至4月15日首度擴大規模舉辦一連5天的「會員尊榮日」，除推出300件商品1+1及單品折扣優惠外，再獻上三重獨享優惠及金卡會員獨享頂級食材優惠寵粉。第一重super e-gold金卡會員全面8折、Happy Go會員全面9折；第二重會員消費滿千點數3倍贈、super e-gold金卡會員消費滿3千點數6倍贈、Happy Go會員滿3千點數3倍贈；第三重為會員當日累計滿3988元，即送市價269元的春遊好食組 (含加拿大HARDBITE洋芋片+義大利TOMARCHIO西西里氣泡飲)。

日本「村山造醋 加茂千鳥京醋」1瓶360ml，原價285元，特價210元。 圖／city’super 提供

除針對金卡會員祭出西班牙金獎特級初榨橄欖油、高級日料餐廳御用百年老鋪米醋、單一麥芽蘇格蘭威士忌原酒包桶全球限量款等頂級食材優惠外，為響應即將到來的世界地球日，亦設置「永續商品」專區，並推出聯名醬油箱購5折、紐西蘭環保居家清潔劑全面78折等限時優惠。會員尊榮日主打榮獲2023年世界最高美食榮譽英國Great taste金叉獎，為台灣唯一獲得此殊榮的醬油系列箱購。全台獨家販售「city’super x 豆油伯x Daniel Wong聯名茶姬釀造醬油系列」首支以台灣契作茶豆、台灣小麥原料為主釀造醬油的「茶姬釀造醬油」500ml x12入箱購，原價4800元/箱，特價2400元/箱，限量50箱。另看準威士忌包桶風潮在台盛行多年，city’super攜手英國六大皇宮唯一指定單一麥芽威士忌品牌「詩貝酒廠SPEY」，以最高端珍稀的威士忌原酒包桶，亦選用陳年12年的高年份威士忌，全球限量156瓶，帶著金黃色酒液，也因原酒威士忌又以單桶原酒（single cask strength）數量最為稀少，每支單桶原酒都有獨一無二的香氣及口感，並為愛貓者採用客製化有著蘇格蘭摺耳貓的酒標，酒標上印有「限量酒款編號」與「瓶號」以增加威士忌酒迷收藏價值。「詩貝酒廠SPEY 2011年單一麥芽蘇格蘭威士忌 蘇格蘭摺耳貓限定款」一瓶700ml，原價3600元，特價2980元。

「city’super x 豆油伯x Daniel Wong聯名茶姬釀造醬油系列」。 圖／city’super 提供

食安連環爆 自煮商機湧現 有機、永續商品銷量增3成 醬料、調味品異軍突起受青睞city’super觀察，近期食安連環爆，以有機履歷蔬菜及少添加等永續商品銷量顯著提升3成。亦發現因自煮商機湧現，日本高級料亭指定使用的醬料、調味料及西班牙金獎初榨橄欖油、義大利陳年葡萄紅醋近期異軍突起。金卡會員獨享，city’super年度熱銷第一西班牙金獎橄欖油「普羅西歐特級初榨橄欖油500ml」+「義大利卡薩諾瓦 巴薩米克12年陳年紅葡萄酒醋250ml」5瓶橄欖油+1瓶巴薩米克醋箱購組，1組原價6750元，特價3900元；city’super獨賣擁有3百年歷史的工藝，釀造出純天然米醋，日本「村山造醋 加茂千鳥京醋」1瓶360ml，原價285元，特價210元；紐西蘭百年國寶頂級蜂蜜品牌「紐西蘭AIRBORNE 琉璃苣蜂蜜、山毛櫸蜜露蜂蜜、忍冬蜂蜜」1罐500g，原價950元，任選1+1罐特價999元，擁有特殊稀有單一花源蜂蜜，並採溯源能得知蜂源出處的養蜂場位置及蜂蜜成分圖表，品質有保障。

「紐西蘭ecostore環保居家清潔劑系列」一瓶原價300-550元瓶，會員尊榮日期間全面78折。 圖／city’super 提供

西班牙金獎普羅西歐特級初榨橄欖油（左）、義大利卡薩諾瓦 巴薩米克12年陳年紅葡萄酒醋（右）。 圖／city’super 提供

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