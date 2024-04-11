霧鎖金門又來！明天到下周二將會起霧 民眾搭機多注意

近期有要來金門的旅客注意囉！金門氣象站今天表示，帶霧氣的南風又要來了，這波南風預估會從明天下半天開始，持續到下周二鋒面南下，這段時間金門都容易有低雲或霧影響能見度，很可能再出現「霧鎖金門」的情況，提醒民眾多加留意。

金門氣象站表示，經過平穩的一週後，明天又要再次起南風了，這波南風預估會從明天下半天開始，持續到下周二4月16日鋒面南下。這段時間金門都容易有低雲或霧影響能見度，尤其是傍晚開始到隔天清晨，是最容易發生濃霧的時間。

提醒要搭飛機的朋友請務必留意航班訊息，在這段時間要搭飛機的朋友，可以多考慮靠近中午的航班，以過去的統計來說，11時至16時是比較不容易起霧的時段，或者即便起霧，濃度也有機會減弱。